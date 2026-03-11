TEATRO «DOROTEO ARANGO» RECIBE ESPECTACULAR CERTAMEN MISS SAN LUIS POTOSÍ 2026

* El Teatro y Centro Cultural de Soledad será el escenario donde representantes de las cuatro regiones del estado competirán por el título estatal, en un evento que proyecta al municipio como sede de grandes encuentros culturales y turísticos.

El municipio de Soledad de Graciano Sánchez se encuentra listo para recibir la gran final del certamen Miss San Luis Potosí 2026, que se celebrará el próximo jueves 19 de marzo en el Teatro y Centro Cultural «Doroteo Arango», un evento de relevancia estatal que proyectará al municipio como escenario de importantes actividades culturales, turísticas y de convivencia familiar.

La realización de este certamen en territorio soledense da muestra del impulso que vive el municipio en materia de infraestructura, promoción turística y desarrollo cultural, resultado de la visión de cercanía y crecimiento que impulsa el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, con acciones orientadas a generar más oportunidades, actividades y espacios de encuentro para las familias locales y visitantes.

El director de Turismo Municipal, Felipe Cárdenas Quibrera destacó que el Teatro y Centro Cultural ofrecerá el escenario ideal para esta gran gala, en la que participarán representantes de las cuatro regiones del estado en busca del título que les permitirá representar a San Luis Potosí en la plataforma nacional de Miss México, además de la elección de Miss Earth 2026 rumbo a la etapa nacional.

Como parte de las actividades previas al certamen, las aspirantes recorren diversos puntos emblemáticos del municipio, donde podrán conocer la riqueza natural, cultural y gastronómica de Soledad, incluyendo visitas al Cráter Joya Honda, así como experiencias culinarias con las tradicionales enchiladas potosinas y recorridos por espacios representativos que forman parte de la identidad soledense.

Con la realización de este evento, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez continúa fortaleciendo la promoción turística y cultural del municipio, acercando espectáculos y experiencias de gran proyección a las familias, jóvenes y visitantes, y consolidando a Soledad como un destino que abre sus puertas a eventos que enriquecen la vida social y cultural de la población.