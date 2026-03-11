GOBIERNO DE SOLEDAD INICIA CONSTRUCCIÓN DE NUEVO Y MODERNO PARQUE URBANO

* La obra beneficiará a más de 14 mil habitantes con nuevos espacios deportivos, recreativos y de convivencia familiar.

Con un impulso firme por recuperar espacios públicos donde las familias gocen de calidad de vida y sana recreación, el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz instruyó el arranque de la construcción del Parque Urbano «Primero de Mayo» en la colonia Fidel Velázquez de Soledad de Graciano Sánchez, obra que representa una inversión de más de 3.2 millones de pesos y que beneficiará a casi 14 mil habitantes de esta zona del municipio, con actividades de sana recreación social.

En representación del Alcalde, el Secretario General del Ayuntamiento, Benjamín Pérez Álvarez encabezó el inicio de los trabajos y destacó que la obra responde de manera inmediata a una solicitud reciente de las y los vecinos, reafirmando que el Gobierno Municipal se mantiene cercano a la población y atento a las necesidades de cada colonia. “Hace apenas unos días estuvimos aquí escuchando sus peticiones y coincidían en que iniciaramos la construcción de este Parque; este Gobierno sabe escuchar y actuar con sensibilidad ante las demandas sociales, por eso hoy regresamos para cumplir con un compromiso del Alcalde”, expresó.

El proyecto contempla la intervención de 6 mil 348 metros cuadrados, con la rehabilitación de cancha de usos múltiples, gradas, salón de usos múltiples, andadores y pasillos, además de la construcción de área para mascotas, juegos infantiles, gimnasio al aire libre, alumbrado y mejoramiento integral de la imagen urbana, generando un espacio seguro de encuentro para niñas, niños, jóvenes y personas adultas mayores.

Durante el arranque, la vecina María del Carmen Álvarez agradeció la pronta respuesta del Ayuntamiento a una petición que llevaba años realizándose en la colonia. “Muchas gracias a nuestras autoridades por atender nuestras peticiones; esta obra la habíamos solicitado durante mucho tiempo y hoy vemos que finalmente será una realidad para nuestras familias, gracias por escucharnos y estar siempre atentos a lo que necesitamos”, expresó.

Con esta acción, el Gobierno Municipal muestra su interés y esfuerzos para mantenerse cercano a la ciudadanía y seguir construyendo obras de desarrollo social que mejoren el entorno y la vida diaria de las familias soledenses.