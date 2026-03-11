Este domingo 14 de marzo, la segunda fecha del Serial Municipal de Ciclismo Infantil de los Barrios 2026

La primera etapa se desarrolló en un circuito trazado sobre Avenida 20 de Noviembre y ahora se realizará en el Boulevard Jacobo Payán Laatuff.

San Luis Potosí. – La Dirección del Deporte del Gobierno de la Capital, continua con la actividad del Serial Municipal de Ciclismo Infantil de los Barrios 2026, el semillero del ciclismo de ruta, que ha permitido impulsar a las nuevas generaciones.

El Serial Municipal de Ciclismo Infantil de los Barrios, ha tenido una muy buena respuesta, ya que en la primera fecha desarrollada sobre el circuito de Avenida 20 de Noviembre se dieron cita una gran cantidad de ciclistas desde los 3 años de edad.

Cabe destacar que esta segunda etapa se desarrollará el domingo 15 de marzo en el circuito de Boulevard Jacobo Payán Latuff (Españita), mientras que la tercera tendrá como sede nuevamente el mismo circuito el 19 de abril.

La cuarta y penúltima etapa se desarrollará el domingo 17 de mayo en Avenida 20 de Noviembre y la quinta y última etapa el domingo 21 de junio en Avenida Venustiano Carranza.

El Serial Municipal se desarrolla en conjunto con Junior Bike y pueden participar todos los ciclistas infantiles desde los 3 años, quienes competirán por etapa para ganar la clasificación general tras las 5 fechas puntuables.

Es importante recordar que se premia por etapa a los primeros 5 lugares y los registros pueden realizarse una hora antes de iniciar la competencia. Todas las etapas darán inicio a las 9:15 de la mañana, por lo que a las 8:00 horas inician registros. A las 9:00 horas se programa (previo al inicio de la etapa) una junta previa con delegados y/o padres de familia.

Es importante que cada participante acuda con bicicleta en buen estado, así como caso (obligatorio), guantes y presentar acta de nacimiento para corroborar la edad del niño competidor.

Para mayores informes al 444 195 18 23 con Ricardo Arroyo o José Luis Cruz Miranda al 444 120 06 67.