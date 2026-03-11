Capital al 100 llega a su edición 508 en la colonia Mártires de la Revolución

El programa del gobierno de San Luis Capital supera los 500 días de trabajo continuo en colonias, con acciones integrales de limpieza, mantenimiento y mejora de espacios públicos

El gobierno municipal de San Luis Potosí llevó a cabo la edición 508 del programa Capital al 100 en la colonia Mártires de la Revolución, iniciativa que suma ya más de 500 días de trabajo continuo en distintos sectores de la ciudad, informó el director de Servicios Municipales, Christian Azuara.

El funcionario municipal destacó que en la jornada de este día se realizaron diversas acciones de mejoramiento urbano en distintos puntos de la zona, entre ellas el mantenimiento general en el Centro de Desarrollo Comunitario Tangamanga II, además de faldeo de árboles y liberación de luminarias en la calle Carmen Serdán, con el objetivo de mejorar la visibilidad y la seguridad para las y los habitantes.

Asimismo, se efectuaron labores de mantenimiento en el área verde de Arboledas Tangamanga II, en el jardín de Teponahuastle, así como limpieza y retiro de maleza en banquetas de la calle Sauzito, a un costado del parque Tangamanga II, en el tramo de López Mateos a Alfredo Diego de la Magdalena, para facilitar el tránsito peatonal. Christian Azuara agregó que también se tiene contemplado el mantenimiento y pintura de una cancha deportiva en la zona, trabajo que será realizado por personal de Imagen Urbana en los próximos días.

La jornada la acompaño el regidor Jorge Alberto Zavala, quien comentó que estas jornadas permiten acercar directamente los servicios del ayuntamiento, con la participación coordinada de las distintas dependencias municipales y las Juntas de Participación Ciudadana; “el programa Capital al 100 forma parte de la estrategia del alcalde Enrique Galindo para mantener cercanía con la población y atender de manera directa las necesidades de las colonias”, expresó el edil.