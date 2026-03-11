Autoridades alertan por aumento de fraudes en paquetes de boletos, hospedaje y transporte para el Mundial 2026 en la CDMX

La euforia por la cercanía del Mundial 2026 provocará el incremento de solicitudes de aficionados que buscarán hospedaje, boletos para los partidos y transporte, además de experiencias turísticas, lo que también generará el aumento de ofertas falsas y fraudes cibernéticos, alertaron autoridades federales y de la Ciudad de México, una de las tres sedes mundialistas.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, y la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México emitieron recomendaciones para prevenir fraudes digitales relacionados con paquetes de experiencias mundialistas y servicios turísticos.

«Este contexto puede ser aprovechado por ciberdelincuentes que utilizan motores de búsqueda, redes sociales y aplicaciones de mensajería para difundir sitios web clonados que simulan ser agencias de viaje o portales vinculados con el evento mundialista.

“Estas páginas replican diseños, logotipos y textos oficiales, lo que genera una falsa sensación de confianza en supuestos paquetes todo incluido, que ofrecen boletos, hospedaje y transporte”, indicó la SSC en un comunicado.

Los métodos que usan los delincuentes para atraer a sus potenciales víctimas son la suplantación de identidad mediante perfiles falsos, haciéndose pasar por asesores de viaje o representantes de agencias internacionales.

Con estos perfiles falsos ofrecen cotizaciones acompañadas de contratos con apariencia legal y supuestos folios de reservación. Con el argumento de asegurar lugares y beneficios, solicitan pagos inmediatos, incluso mediante criptomonedas, con el objetivo de dificultar el rastreo del dinero.

Ante el inminente aumento de este tipo de fraudes, las autoridades de seguridad de la Ciudad de México publicaron recomendaciones para evitar estafas con paquetes turísticos para el Mundial.

“Comprar boletos y paquetes únicamente en sitios oficiales, verificar que las páginas web que ofrecen servicios de hospedaje cuenten con dominio auténtico y certificado de seguridad, desconfiar de ofertas con precios excesivamente bajos o que exijan pagos urgentes.

“No realizar transferencias a cuentas personales ni efectuar pagos en efectivo o mediante criptomonedas, no compartir datos bancarios, contraseñas o códigos de verificación, reportar cualquier página sospechosa, intento de fraude o cargo indebido ante las autoridades correspondientes.

Con información de Latin Us