SENADO DE LA REPÚBLICA RECONOCE AVANCES EN LA SEGURIDAD DE SAN LUIS POTOSÍ

• El Senador Manuel Velasco Coello destacó la Estrategia Integral del Gobierno Estatal durante la Semana Cultural de la entidad en la Cámara Alta.

En el marco de la Semana Cultural de San Luis Potosí celebrada en el Senado de la República, el senador Manuel Velasco Coello reconoció el trabajo de las autoridades estatales encabezadas por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, que en coordinación con la Federación ha logrado consolidar a la entidad como una de las más seguras del país, con una de las tasas de homicidios más bajas por cada 100 mil habitantes.

“Los resultados han sido gracias al trabajo que se hace cada día para que San Luis Potosí sea un estado seguro, porque como dice el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, si hay seguridad, hay desarrollo, turismo, inversión, han llegado muchas empresas en el ámbito industrial; con seguridad puede haber desarrollo y crecimiento”, puntualizó.

La consolidación de San Luis Potosí como referente en seguridad se respalda con cifras oficiales presentadas en la conferencia de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, donde destacan que en el primer bimestre del año, el Estado registró una disminución del 86 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos en comparación con el mismo periodo de 2025, posicionándose en el primer lugar nacional en reducción de este delito.