ESTADO AVANZA EN LA MODERNIZACIÓN DE CAMINO AL EJIDO LA LIBERTAD EN LA ZONA METROPOLITANA

La Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) avanza en la construcción integral de la calle Camino al Ejido La Libertad. Tal como lo ha instruido el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, esta obra fortalece sin límites la infraestructura vial que por años permaneció en abandono y mejora la circulación, beneficiando a quienes transitan por la zona y a las y los comerciantes.

La titular de la dependencia, Isabel Leticia Vargas Tinajero, supervisó los trabajos en los distintos frentes de obra. Detalló que del tramo 3ª Norte a Circuito Potosí se prepara y compacta la base para colocar la capa hidráulica, mientras que de Circuito Potosí a Cordillera Oriental se instalan las redes de agua potable y drenaje sanitario. Estas acciones reflejan el cambio tangible en calles más funcionales y un tránsito más ordenado.

La intervención de esta vía responde a una solicitud que por años comerciantes de la Central de Abastos y su entorno solicitaron sin ser escuchados, hoy el cambio se vive y se siente con cada obra que moderniza a la zona metropolitana y que impulsan el desarrollo económico y social.