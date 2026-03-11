29.7 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
PAÍS

Diputados desechan la reforma electoral de Sheinbaum; Morena se queda sin el respaldo del PT y PVEM

By Agencias
117
Créditos: Captura de pantalla
spot_img
miércoles, marzo 11, 2026

La iniciativa no alcanzó la mayoría calificada necesaria para hacer cambios constitucionales; obtuvo los 253 votos de la bancada morenista

La reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum fue desechada este miércoles al no alcanzar la mayoría calificada del pleno de la Cámara de Diputados. 

Tras no haber debatido durante la sesión, la iniciativa de la mandataria obtuvo 259 votos de la bancada de Morena y de algunos diputados del Partido Verde Ecologista de México, lo que no bastó para llegar a los de 334 sufragios a favor para hacer reformas constitucionales. 

Las bancadas del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, así como los aliados de la 4T, PT y PVEM votaron en contra, sumando 234 votos y una abstención.

Los militantes del PVEM que votaron a favor del dictamen fueron Denisse Guzman González, Blanca Hernández Rodríguez, Hilda Licerio Valdes, Mario López Hernández, Iván Rangel Marin, Alejandro Pérez Cuellar, Anabel Díaz Acosta, José Brana Mojica, Carlos Canturosas, Manuel Cota Cárdenas y Ruth Maricela Silva.

Por su parte, el PT abonó un voto a favor, con el sufragio de Jesús Roberto Corral.

La sesión estuvo marcada por los pronunciamientos de los coordinadores parlamentarios en tribuna para fijar posutra sobre el dictamen de la reforma electoral promovida por la presidenta.

El coordinador Morenista, Ricardo Monreal hizo un llamado a la unidad de sus aliados, a reactivar la agenda legislativa y cerrar filas con miras a las elecciones del 2027 y el 2030.

Con información de Latin Us

Artículo anterior
ESTADO AVANZA EN LA MODERNIZACIÓN DE CAMINO AL EJIDO LA LIBERTAD EN LA ZONA METROPOLITANA
Artículo siguiente
PT y PVEM ratifican su alianza con Morena para el 2027 pese a rechazo de la reforma electoral
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.