Diputados desechan la reforma electoral de Sheinbaum; Morena se queda sin el respaldo del PT y PVEM

La reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum fue desechada este miércoles al no alcanzar la mayoría calificada del pleno de la Cámara de Diputados.

Tras no haber debatido durante la sesión, la iniciativa de la mandataria obtuvo 259 votos de la bancada de Morena y de algunos diputados del Partido Verde Ecologista de México, lo que no bastó para llegar a los de 334 sufragios a favor para hacer reformas constitucionales.

Las bancadas del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, así como los aliados de la 4T, PT y PVEM votaron en contra, sumando 234 votos y una abstención.

Los militantes del PVEM que votaron a favor del dictamen fueron Denisse Guzman González, Blanca Hernández Rodríguez, Hilda Licerio Valdes, Mario López Hernández, Iván Rangel Marin, Alejandro Pérez Cuellar, Anabel Díaz Acosta, José Brana Mojica, Carlos Canturosas, Manuel Cota Cárdenas y Ruth Maricela Silva.

Por su parte, el PT abonó un voto a favor, con el sufragio de Jesús Roberto Corral.

La sesión estuvo marcada por los pronunciamientos de los coordinadores parlamentarios en tribuna para fijar posutra sobre el dictamen de la reforma electoral promovida por la presidenta.

El coordinador Morenista, Ricardo Monreal hizo un llamado a la unidad de sus aliados, a reactivar la agenda legislativa y cerrar filas con miras a las elecciones del 2027 y el 2030.

Con información de Latin Us