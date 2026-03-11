PT y PVEM ratifican su alianza con Morena para el 2027 pese a rechazo de la reforma electoral

El coordinador del PVEM en el Senado, Manuel Velasco, y la senadora del PT, Geovanna Bañuelos, dijeron que sus partidos ratifican la alianza con Morena para el 2027, pese a que ambos votaron hoy en contra la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Velasco Coello afirmó que no se requiere una “operación cicatriz” tras la votación en la Cámara de Diputados que desechó la iniciativa de Sheinbaum. Sin embargo, llamó a un diálogo urgente con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

“Sí, la coalición se va a mantener. A principio de año las dirigencias nacionales ratificaron la alianza, de los partidos coligados, tanto de Morena como del Verde, del Partido del Trabajo, y la idea es que se mantenga esa coalición para las elecciones del 2027.

“No una operación cicatriz, pero sí que se den acercamientos y pueda haber diálogo entre las dirigencias para poder caminar en la ruta del 2027”, dijo el legislador.

Velasco consideró que el rechazo de la reforma electoral es sólo un episodio de la alianza.

“Yo veo ya hacia adelante, y yo veo que es importante ya dejar este episodio atrás, y ver ya hacia adelante y seguir en la ruta que hemos venido trabajando de apoyo hacia la presidenta de México”, señaló.

En el mismo sentido, la senadora petista Geovanna Bañuelos dijo que no hay ruptura de su partido con Morena.

“Esto no significa una ruptura con nuestro movimiento ni con el gobierno de una mujer que acompañamos y acompañaremos porque la respetamos, la admiramos profundamente y porque vamos junto con ella a profundizar el segundo piso de la cuarta transformación; no hay ruptura y no la habrá. La alianza lo que sigue es acompañarnos, como ya lo hemos anunciado, en el 2027 y en el 2030”, afirmó.

Con información de Latin Us