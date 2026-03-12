Sheinbaum presenta «plan B» tras rechazo a su reforma electoral: reducirá recursos a congresos locales e impulsará la consulta popular

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó este jueves su “plan B” después de que los diputados desecharan por un amplio margen su propuesta de reforma electoral y anunció que la enviará al Congreso este lunes.

En su conferencia matutina, la mandataria señaló que con su nuevo plan buscará “disminuir privilegios” en los congresos locales y municipios, además de fortalecer la consulta popular.

Con su nueva propuesta se pretende permitir la consulta para preguntar sobre algunos temas electorales como la reducción de los montos a los partidos políticos y también incluye la posibilidad de que la revocación de mandato se pueda hacer en el tercero y cuarto año de gobierno.

La presidenta defendió su iniciativa inicial al afirmar que con esto planteaba “acabar con los privilegios” y reducir los recursos públicos que obtienen los partidos.

«Nuestro objetivo siempre fue acabar con el régimen de corrupción y privilegios, ese es el objetivo. Todavía quedan áreas en México de privilegios de funcionarios públicos que reciben recursos públicos y que son excesivos», comentó.

Además, destacó que ella ya tenía conocimiento de que no recibiría el apoyo necesario en el Congreso; al final sólo fue aprobada por Morena, 12 del Partido Verde y uno del PT.

«Ya sabíamos que no se iba a votar, insistí a los diputados que se votara porque cumplí con la gente y eso para mi es de principios, me comprometí a que iba a enviar una reforma que tuviera que ver con lo que pedia la gente y yo cumplí», añadió.

Con información de Latin Us