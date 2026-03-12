19.7 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
PAÍS

Sheinbaum presenta «plan B» tras rechazo a su reforma electoral: reducirá recursos a congresos locales e impulsará la consulta popular

By Agencias
90
Créditos: Captura de video
spot_img
jueves, marzo 12, 2026

La mandataria afirma que con esta propuesta que enviará el lunes al Legislativo planea «disminuir los privilegios» de los políticos, como parte de sus compromisos con los ciudadanos

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó este jueves su “plan B” después de que los diputados desecharan por un amplio margen su propuesta de reforma electoral y anunció que la enviará al Congreso este lunes.

En su conferencia matutina, la mandataria señaló que con su nuevo plan buscará “disminuir privilegios” en los congresos locales y municipios, además de fortalecer la consulta popular.

Con su nueva propuesta se pretende permitir la consulta para preguntar sobre algunos temas electorales como la reducción de los montos a los partidos políticos y también incluye la posibilidad de que la revocación de mandato se pueda hacer en el tercero y cuarto año de gobierno.

La presidenta defendió su iniciativa inicial al afirmar que con esto planteaba “acabar con los privilegios” y reducir los recursos públicos que obtienen los partidos.

«Nuestro objetivo siempre fue acabar con el régimen de corrupción y privilegios, ese es el objetivo. Todavía quedan áreas en México de privilegios de funcionarios públicos que reciben recursos públicos y que son excesivos», comentó.

Además, destacó que ella ya tenía conocimiento de que no recibiría el apoyo necesario en el Congreso; al final sólo fue aprobada por Morena, 12 del Partido Verde y uno del PT.

«Ya sabíamos que no se iba a votar, insistí a los diputados que se votara porque cumplí con la gente y eso para mi es de principios, me comprometí a que iba a enviar una reforma que tuviera que ver con lo que pedia la gente y yo cumplí», añadió.

Con información de Latin Us

Artículo anterior
PT y PVEM ratifican su alianza con Morena para el 2027 pese a rechazo de la reforma electoral
Artículo siguiente
Detectan en Veracruz ocho casos de miasis por gusano barrenador en humano
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.