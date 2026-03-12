Sheinbaum presenta «plan B» tras rechazo a su reforma electoral: reducirá recursos a congresos locales e impulsará la consulta popular

La mandataria afirma que con esta propuesta que enviará el lunes al Legislativo planea «disminuir los privilegios» de los políticos, como parte de sus compromisos con los ciudadanos
La presidenta Claudia Sheinbaum presentó este jueves su “plan B” después de que los diputados desecharan por un amplio margen su propuesta de reforma electoral y anunció que la enviará al Congreso este lunes.
En su conferencia matutina, la mandataria señaló que con su nuevo plan buscará “disminuir privilegios” en los congresos locales y municipios, además de fortalecer la consulta popular.
Con su nueva propuesta se pretende permitir la consulta para preguntar sobre algunos temas electorales como la reducción de los montos a los partidos políticos y también incluye la posibilidad de que la revocación de mandato se pueda hacer en el tercero y cuarto año de gobierno.
La presidenta defendió su iniciativa inicial al afirmar que con esto planteaba “acabar con los privilegios” y reducir los recursos públicos que obtienen los partidos.
«Nuestro objetivo siempre fue acabar con el régimen de corrupción y privilegios, ese es el objetivo. Todavía quedan áreas en México de privilegios de funcionarios públicos que reciben recursos públicos y que son excesivos», comentó.
Además, destacó que ella ya tenía conocimiento de que no recibiría el apoyo necesario en el Congreso; al final sólo fue aprobada por Morena, 12 del Partido Verde y uno del PT.
«Ya sabíamos que no se iba a votar, insistí a los diputados que se votara porque cumplí con la gente y eso para mi es de principios, me comprometí a que iba a enviar una reforma que tuviera que ver con lo que pedia la gente y yo cumplí», añadió.
