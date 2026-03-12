Detectan en Veracruz ocho casos de miasis por gusano barrenador en humano

Veracruz.- Pese a que la gobernadora,Rocío Nahle, prometió activar un «cerco durísimo» contra el gusano barrenador, el estado acumula ocho casos confirmados en humanos.

De acuerdo con el boletín del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SNVE), publicado el martes 10 de marzo de 2026, la entidad se ubica en el quinto lugar nacional de casos confirmados.

La miasis, es una enfermedad causada por la larva de la mosca Cochliomyia hominivorax, conocida como gusano barrenador, según el SNVE en el país se han registrado 180 casos.

El propio SNVE ubicó al estado de Chiapas con más casos debido a los 113 confirmados, mientras que Yucatán registraba 20, Oaxaca 14, Quintana Roo ocho.

Campeche, Tabasco y Guerrero suman cinco cada uno, y el Estado de México junto con Puebla uno.

Según el reporte epidemiológico, los contagios detectados en Veracruz están ubicados en 8 municipios distintos aunque la mayoría de los pacientes, que fueron hospitalizados, fluctúan entre los 39 a los 89 años de edad.

Esto pese a que el 10 de julio de 2025, tras reunirse con asociaciones ganaderas de la entidad, Rocío Nahle prometió imponer un «cerco durísimo» para evitar la propagación del gusano barrenador.

Aquel día, aseguró que “tenemos que hacer un cerco durísimo y se va a meter el estado, hemos estado ayudando; Senasica es el responsable de la sanidad animal, y hemos respetado y acompañado, pero ahora nos vamos a meter, porque tenemos que hacer un cerco para cuidar el hato ganadero de Veracruz».

