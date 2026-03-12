«EU no está listo para escoltar embarcaciones en el estrecho de Ormuz», reconoce el secretario de Energía

EFE.- La Armada de Estados Unidos no está lista aún para escoltar buques a través del estrecho de Ormuz, dijo este jueves el secretario de Energía, Chris Wright, quien prometió que el acompañamiento militar estadounidense por el paso estratégico de petróleo y gas tendrá lugar «pronto», pero no inmediatamente.

«Sucederá relativamente pronto, pero no puede ocurrir ahora. Simplemente no estamos listos», afirmó Wright en una entrevista con CNBC.

Wright dijo que es probable que la Armada estadounidense pueda escoltar petroleros, cisternas de gas natural, de helio, fertilizantes o sulfuro (materias primas todas estratégicas para la economía global) a través del estrecho de Ormuz a finales de mes.

Según Wright ahora el foco militar está puesto en destruir las capacidades ofensivas y la industria de defensa iraní y hasta que eso no ocurra no podrán pasar a una fase centrada en reabrir militarmente el estrecho de Ormuz.

Pese a esas declaraciones, la administración estadounidense, con el presidente Donald Trump a la cabeza, han repetido en los últimos dos días que la capacidades militares iraníes en misiles, drones y ataque naval están seriamente mermadas y que prácticamente no les queda nada por bombardear.

Wright reiteró que el conflicto con Irán se decidirá en «pocas semanas» y no meses, después de unos últimos tres días de alta volatilidad en los precios del petróleo.

El secretario de Energía publicó el martes en X que, por primera vez desde el comienzo de la operación conjunta con Israel contra Irán, Estados Unidos había escoltado un navío a través del estrecho de Ormuz, algo que borró poco después.

Con información de Latin Us