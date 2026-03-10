SOLEDAD DIFUNDE SU GRANDEZA HISTÓRICA EN ENCUENTRO DE CRONISTAS DEL ALTIPLANO

* El cronista municipal presentó la conferencia sobre el histórico “Camino de los Tejas”, resaltando el papel del municipio en el desarrollo regional y la preservación del patrimonio cultural.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez continúa impulsando acciones que fortalecen la identidad histórica y cultural del municipio, al participar en el segundo Encuentro de Cronistas del Altiplano del Estado de San Luis Potosí, realizado durante los festejos por el 320 aniversario de la fundación de Matehuala, donde el cronista municipal, Amado Sánchez Cabrera, presentó la conferencia “Camino Real de los Tejas”, en que destacó la relevancia histórica de este antiguo camino que atraviesa territorio soledense y que formó parte del histórico Camino Real de Tierra Adentro.

Durante su participación, se expuso que este importante trayecto histórico enlazaba diversas localidades que hoy forman parte del municipio, como Enrique Estrada, Santa Ana, Cándido Navarro, Ventura y La Tinaja, consolidando a Soledad como un punto estratégico en el desarrollo económico y social de la región durante los siglos XVIII y XIX; con ello se demuestra los motivos del Gobierno Municipal por preservar la memoria histórica y acercar a las familias a su patrimonio cultural, siguiendo la visión de trabajo impulsada por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

El encuentro reunió a 15 cronistas integrantes del Consejo de la Crónica de los Municipios del Estado de San Luis Potosí, quienes además participaron en un conversatorio donde se abordaron temas relacionados con la historia económica y minera del Altiplano potosino, generando un espacio de intercambio de conocimientos entre investigadores y especialistas.

Así , el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez reafirma su compromiso de promover el conocimiento histórico y fortalecer la identidad local, manteniendo cercanía con la comunidad y fomentando el orgullo por las raíces que dan vida al municipio, al tiempo que se atiende la instrucción del Alcalde de preservar y difundir el valor cultural que distingue a las y los soledenses.