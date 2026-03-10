DESCUENTO DEL 5% EN PAGO DE PREDIAL VIGENTE DURANTE MARZO, EN SOLEDAD

– Esta semana, la unidad de Catastro Móvil se acerca a las comunidades Palma de la Cruz y Rancho Nuevo.

Con el 5 por ciento de descuento vigente durante todo marzo, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez invita a las y los contribuyentes a aprovechar el último mes de beneficios en el pago del impuesto predial, contribución que permite fortalecer los servicios públicos, impulsar obras de infraestructura y mantener programas municipales cercanos a las familias de todas las colonias y comunidades del municipio.

Durante esta semana, como parte de la estrategia de cercanía con la población, el programa Catastro Móvil brindará atención directa en distintas localidades para facilitar el cumplimiento de este trámite: en Palma de la Cruz, frente a la iglesia en la plaza principal, en un horario de 9:00 a 14:30 horas; así como el miércoles 11 de marzo en Rancho Nuevo, sobre avenida México casi esquina con calle Morelos, donde las y los contribuyentes podrán acudir para realizar su pago de manera rápida y cercana a su comunidad.

Siguiendo la guía del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, el Gobierno Municipal mantiene abiertas diversas opciones para que la ciudadanía cumpla con esta contribución en sus oficinas de Catastro y otros puntos de pago autorizados, lo que permite realizar el pago de forma segura, sencilla y sin necesidad de trasladarse.

El Gobierno Municipal reiteró que el pago oportuno del impuesto predial representa una aportación directa al desarrollo de Soledad de Graciano Sánchez, ya que los recursos obtenidos se destinan a mejorar calles, fortalecer el alumbrado público, ampliar servicios básicos y ejecutar obras que elevan la calidad de vida de las familias, especialmente de niñas, niños, jóvenes, personas adultas mayores y sectores vulnerables.

Finalmente, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez reiteró la invitación a las y los contribuyentes para aprovechar el descuento del 5 por ciento durante marzo, último periodo de incentivos, y sumarse al fortalecimiento de un municipio con más obras, más servicios y mayor bienestar para todas las familias soledenses.