GUARDIA CIVIL EXPONE DESTACADOS LOGROS EN SEGURIDAD DURANTE MES DE FEBRERO

* Se realizaron más de 300 detenciones, entre ellas, la de 12 objetivos prioritarios, demostrando la efectividad del plan de prevención y vigilancia.

– También se reportaron aeguramientos de indicios y platicas preventivas con alumnos de distintos niveles educativos.

La Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez dio a conocer los resultados más relevantes obtenidos mediante las labores operativas, de vigilancia y de prevención desplegadas en la demarcación durante el mes de febrero, donde destacan la captura de 12 objetivos prioritarios, 386 personas detenidas y así como el aseguramiento de metanfetaminas, enervantes, armas y vehículos con reporte de robo.

Los resultados surgen a través de acciones que forman parte de las estrategias de prevención y presencia policial permanente desplegada en la demarcación, así como de la atención oportuna a reportes ciudadanos, con el objetivo de fortalecer la seguridad y tranquilidad de las familias soledenses.

Resultados del 1 al 28 de febrero:

* 12 objetivos prioritarios capturados, relacionados con distintos hechos delictivos registrados en la demarcación.

* 367 adultos puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP).

* 19 menores puestos a disposición de la FGESLP.

* 370 arrestos por faltas administrativas, de los cuales 337 corresponden a adultos y 33 a menores de edad.

* Se aseguraron 299 dosis de metanfetaminas, 183 bolsas con marihuana, 2 armas de fuego, 7 réplicas de arma de fuego, 19 armas blancas, 1 cargador y 5 cartuchos útiles, además de un cargador de plástico, 3 mil 311 pesos en efectivo, 9 vehículos y 7 motocicletas con reporte de robo aseguradas.

Además de las acciones operativas, la corporación municipal mantiene labores de cercanía con distintos sectores sociales, por lo que a través de la Subdirección de Proximidad Social se impartieron pláticas de prevención del delito a 955 alumnos de distintas escuelas y niveles educativos del municipio, y se tuvo participación activa con módulos de información en 4 ferias de seguridad.

Con estos resultados, la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez fortalece y confirma su compromiso de mantener estrategias de prevención y proximidad social, para dar garantía de paz a las familias de la demarcación.