Rescate integral del Centro Histórico ya está en marcha: Alcalde Enrique Galindo

Acompañado de sus directores, el Presidente Municipal recorrió el Centro Histórico identificando a detalle las necesidades, el propósito es que el primer cuadro continúe siendo el orgullo de la ciudad y el mayor atractivo de visitantes.

En recorrido nocturno por el primer cuadro de la ciudad, acompañado por los directores de las diferentes áreas del Gobierno Municipal, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos reiteró el propósito de continuar con el rescate integral del Centro Histórico, mediante un plan muy importante y muy ambicioso para que vuelva a ser la zona turística y comercial más importante de la ciudad.

El Presidente Municipal señaló que las plazas, calles, áreas peatonales y explanadas del primer cuadro hoy lucen muy distintas, en mejores condiciones que hace cuatro años, pero dijo que “es necesario seguir trabajando en materia de ecología, alumbrado, limpieza en general y el orden en las actividades comerciales”.

Acompañado por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Juan Antonio de Jesús Villa; de los Directores de Comercio, Ángel de la Vega Pineda; de Servicios Municipales, Christian Azuara; y de la Unidad de Gestión del Centro Histórico, Jesús Becerra Rodríguez; el Alcalde tomó nota de las necesidades y dio instrucciones para que sean atendidas de inmediato.

Consideró que mantener en las mejores condiciones el primer cuadro requiere un trabajo permanente, así como de la participación de la población y en particular del comercio formal e informal, con quienes hay un diálogo permanente para buscar acuerdos que permitan mantener el orden y beneficien a la población.

Este recorrido abarcó más de 42 cuadras del primer cuadro de la ciudad, desde la avenida Carranza hasta los mercados Hidalgo, de los “Huaracheros” y República. También las calles Eje Vial, El Carmen y la calle Hidalgo.

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos destacó que el Centro Histórico de San Luis Potosí es uno de los mejores a nivel nacional, que tiene todo para que la población lo disfrute y los turistas lo admiren, “Tenemos una ciudad preciosa y queremos dejarla mejor”, puntualizó.