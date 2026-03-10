Simulacros fortalecen la seguridad en centros educativos del DIF Municipal

“El objetivo es cuidar a las niñas y los niños para construir familias más seguras, protegidas y consolidadas”: Estela Arriaga, Presidenta DIF Capitalino.

Más de 110 niñas y niños participaron en la primera jornada de simulacros de sismo y continuarán toda la semana.

SLP.- Como parte del compromiso del Gobierno de la Capital con el bienestar de la niñez potosina, el Sistema DIF Municipal inició esta semana una serie de simulacros de sismo en sus centros educativos, con el objetivo de reforzar la cultura de la prevención y garantizar espacios seguros para niñas y niños.

“Estas acciones responden a una de las razones que impulsa el trabajo del San Luis Amable: cuidar a las niñas y los niños para construir familias más seguras, protegidas y consolidadas”, afirmó la Presidenta del DIF Capitalino, Estela Arriaga Márquez.

En este sentido, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos y la P residenta del DIF Municipal, Estela Arriaga Márquez, reiteraron su compromiso con la prevención, la seguridad y protección de la niñez potosina, por lo que estos ejercicios preventivos continuarán durante toda la semana en los distintos centros educativos del DIF, fortaleciendo la preparación tanto del alumnado como del personal docente y administrativo.

En esta primera jornada, participaron más de 110 menores de edad y personal educativo de los centros Estefanía Castañeda, Abasolo y Tangamanga”, quienes realizaron ejercicios de evacuación y protocolos de seguridad para actuar de manera adecuada ante una eventual emergencia.