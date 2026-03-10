Enésima falla de El Realito: Gobierno de la Capital refuerza abastecimiento gratuito con pipas

Tras una nueva falla en el acueducto, el Gobierno de la Capital desplegó un operativo de pipas gratuitas para garantizar el suministro de agua en las zonas afectadas.

Ante una nueva falla en el acueducto El Realito, el Gobierno de la Capital activó de inmediato un operativo de abastecimiento gratuito con pipas para garantizar el suministro de agua potable a las colonias afectadas de la ciudad.

El operativo se realiza de manera coordinada con el organismo operador Interapas, mediante el despliegue de pipas que recorrerán principalmente colonias del oriente y sur de la ciudad, así como otras zonas que dependen de este sistema para su abasto.

El Ayuntamiento de San Luis Potosí también hizo un llamado a la ciudadanía a hacer un uso responsable del agua durante esta contingencia.