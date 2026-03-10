20.1 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
AYUNTAMIENTO

Alcalde Enrique Galindo participa en reunión con la Presidenta Claudia Sheinbaum sobre estrategia nacional de seguridad

By Redacción
124
spot_img
martes, marzo 10, 2026

  • En el encuentro participaron 60 Alcaldes de ciudades prioritarias del país, encabezados por la Presidenta de la República y con la presencia de la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, además de titulares de dependencias del Gobierno Federal. La Jefa del Poder Ejecutivo presentó las estrategias del programa Territorios de Paz para atender las causas de la violencia, en una agenda de coordinación entre municipios y la Presidencia de la República.

El Presidente Municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, atendió la invitación de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para participar en una reunión de trabajo con alrededor de 60 Alcaldes del país, en la que el Gobierno Federal presentó el programa Territorios de Paz, estrategia orientada a impulsar acciones coordinadas para atender las causas que generan la violencia en distintas regiones del país.

El encuentro, que se llevó a cabo en el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, contó con la participación de la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez. También participaron el Secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo; el Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina; la Secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora; y la Secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, quienes expusieron acciones interinstitucionales para fortalecer la seguridad desde el ámbito local.

Durante esta reunión, el Alcalde Enrique Galindo reiteró la disposición del Gobierno de la Capital para fortalecer la coordinación con la Federación y con los municipios del país en estrategias que permitan mejorar la seguridad, atender las causas de la violencia y avanzar en la construcción de entornos de paz para las familias potosinas.

Artículo anterior
Enésima falla de El Realito: Gobierno de la Capital refuerza abastecimiento gratuito con pipas
Artículo siguiente
AVALA FEDERACIÓN ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DE RICARDO GALLARDO: SLP LIDERA REDUCCIÓN DE HOMICIDIOS EN EL PAÍS
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.