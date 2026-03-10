AVALA FEDERACIÓN ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DE RICARDO GALLARDO: SLP LIDERA REDUCCIÓN DE HOMICIDIOS EN EL PAÍS

• Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum se destaca que la entidad potosina redujo en un 86% este delito, posicionándose como referente nacional.

Como resultado de la estrategia integral de seguridad implementada por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, durante el primer bimestre del año, San Luis Potosí disminuyó 86 por ciento el promedio diario de homicidios dolosos, comparado con el mismo periodo del 2025, ocupando con ello el primer lugar entre las 32 entidades federativas del país.

El dato fue destacado durante la conferencia mañanera de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) Marcela Figueroa Franco.

Este desplome en las cifras de criminalidad sitúa a la entidad por encima de las otras 31 entidades federativas, consolidando el modelo de seguridad potosino como el más exitoso a nivel federal en el arranque de este año.

El reconocimiento desde la «mañanera» representa un respaldo total a las políticas de prevención, inteligencia y coordinación que el Gobernador Ricardo Gallardo ha implementado desde el inicio de su gestión. La estrecha colaboración entre las fuerzas estatales y federales ha permitido blindar las diversas regiones del estado, logrando resultados inmediatos que hoy son validados por las instituciones de seguridad nacional.

Con estas cifras, San Luis Potosí no solo mejora la percepción de tranquilidad entre sus habitantes, sino que se posiciona ante la Federación como un modelo de éxito en la aplicación de la ley y la recuperación de la paz social.