20.1 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
ESTADO

FORTALECEN TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN SAN LUIS

By Redacción
102
spot_img
martes, marzo 10, 2026

* El Gobierno del Estado reafirma su compromiso con un ejercicio público abierto, cercano a la ciudadanía y basado en la confianza institucional.

En representación del Poder Ejecutivo y como parte de la política de apertura impulsada por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, recibió el Informe Anual de Actividades 2025 de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (Cegaip), presentado por su presidente José Gerardo Navarro Alviso.
Durante el encuentro, Torres Sánchez resaltó que los mecanismos institucionales para garantizar el acceso a la información pública representan una herramienta fundamental para que la ciudadanía conozca el actuar gubernamental, además de consolidar un modelo de Gobierno abierto que refuerza sin límites la confianza social en las instituciones.
Agregó que el informe presentado por la Comisión refleja avances en la promoción del derecho a la información y en la construcción de una gestión pública cercana, abierta y al servicio de las y los potosinos, reflejo del cambio que se vive y se siente, donde la transparencia y la rendición de cuentas continúan como pilares para el fortalecimiento democrático.

Artículo anterior
AVALA FEDERACIÓN ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DE RICARDO GALLARDO: SLP LIDERA REDUCCIÓN DE HOMICIDIOS EN EL PAÍS
Artículo siguiente
SEGURIDAD CONTRIBUYE A LA ESTABILIDAD Y CONFIANZA PARA LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE SAN LUIS
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.