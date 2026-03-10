FORTALECEN TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN SAN LUIS

* El Gobierno del Estado reafirma su compromiso con un ejercicio público abierto, cercano a la ciudadanía y basado en la confianza institucional.

En representación del Poder Ejecutivo y como parte de la política de apertura impulsada por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, recibió el Informe Anual de Actividades 2025 de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (Cegaip), presentado por su presidente José Gerardo Navarro Alviso.

Durante el encuentro, Torres Sánchez resaltó que los mecanismos institucionales para garantizar el acceso a la información pública representan una herramienta fundamental para que la ciudadanía conozca el actuar gubernamental, además de consolidar un modelo de Gobierno abierto que refuerza sin límites la confianza social en las instituciones.

Agregó que el informe presentado por la Comisión refleja avances en la promoción del derecho a la información y en la construcción de una gestión pública cercana, abierta y al servicio de las y los potosinos, reflejo del cambio que se vive y se siente, donde la transparencia y la rendición de cuentas continúan como pilares para el fortalecimiento democrático.