SEGURIDAD CONTRIBUYE A LA ESTABILIDAD Y CONFIANZA PARA LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE SAN LUIS

• ⁠Sectores empresarial, restaurantero y turístico reconocen condiciones de seguridad favorables en San Luis Potosí.

Representantes de los sectores empresarial, restaurantero y de servicios turísticos coincidieron en que las acciones de Gobierno del Estado que encabeza Ricardo Gallardo Cardona a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC), en coordinación con los distintos niveles de Gobierno, contribuyen directamente al desarrollo de las actividades económicas, productivas y turísticas.

Los empresarios, señalaron que, frente al contexto nacional, en San Luis Potosí prevalece un ambiente de estabilidad, tranquilidad y confianza, como Vicente Aguilar, integrante de la Asociación de Ejecutivos de la Gestión del Talento Humano (ADERIAC), quien señaló que se percibe un clima de calma en el estado, lo que genera certeza para quienes operan en el sector productivo al destacar el trabajo de la Guardia Civil Estatal, así como de la Guardia Nacional y otras autoridades.

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (CANIRAC) en el estado, Alejandro Espinoza Abaroa, indicó que la percepción del sector es positiva y subrayó que, pese a los retos en otras entidades, San Luis Potosí ha logrado mantener el orden, permitiendo el crecimiento de las actividades comerciales.

Finalmente, Daniela Alejandra Alonso Barrón, presidenta de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes en San Luis Potosí, destacó que el reforzamiento de la vigilancia en carreteras ha permitido que las y los visitantes se desplacen hacia los distintos destinos turísticos del estado, generando confianza entre prestadores de servicios y viajeros de cara a la próxima temporada vacacional.

Cabe señalar que, durante el primer bimestre del año, San Luis Potosí disminuyó 86 por ciento el promedio diario de homicidios dolosos, comparado con el mismo periodo del 2025, ocupando con ello el primer lugar entre las 32 entidades federativas del país, se dio a conocer durante la conferencia mañanera de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.