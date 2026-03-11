Sheinbaum anuncia acuerdo con Google, TikTok y Meta para atender la violencia contra las mujeres en México 

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum anunció este miércoles un acuerdo con plataformas digitales como Google, TikTok y Meta para atender los casos de violencia contra las mujeres en México.

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, afirmó que este convenio se gestó a raiz de mesas de colaboración desde el pasado 27 de noviembre y busca atender el incremento del número de casos de acoso en redes que ha incrementado en los últimos cuatro años, que pasó de 16.1 millones a 18.9 millones de personas.

Entre los puntos que atenderán las plataformas y el gobierno por este acuerdo se encuentra medidas de prevención como la publicación de una cartilla de seguridad digital y realizarán campañas para posicionar mensajes educativos del tema cada día 25 de mes.

Además, en caso de que se presente un caso se plantea la cooperación de las plataformas con fiscalías, ministerios públicos y Policía Cibernética para la investigación, se fortalecerán las herramientas para reportar o denunciar perfiles que infrinjan las normas, y se trabajará para retirar el contenido violento o íntimo.

La secretaria añadió que se habilitará la Línea 079, opción 1, para brindar primeros auxilios emocionales, y se fortalecerán las restricciones en las plataformas para la prohibición de contenido con material de abuso o explotación sexual.

Además de Google, TikTok y Meta, la funcionaria señaló que también fue invitada la plataforma X, pero esta argumentó que no cuenta con una oficina en México.

Por su parte, la presidenta Sheinbaum afirmó que ella será la primera en utilizar en este mecanismo para denunciar cuentas por acoso.

«Uno puede decir, ‘en esta cuenta hay una imagen que no ha sido consensada por mí y donde hay casos de violencia contra mí’, entonces ya la plataform hace lo que está establecido en este mecanismo. Ahora, no se trata de la presidenta, se trata de todas las mujeres que son víctimas de violencia en las redes», añadió.

Con información de Latin Us