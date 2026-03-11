Comisiones en San Lázaro aprueban la iniciativa de reforma electoral, se turna al Pleno

Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral de la Cámara de Diputados aprobaron este martes 10 de marzo de 2026 la iniciativa de reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La minuta se turnó a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para su discusión en el pleno este miércoles 11 de marzo.

La iniciativa avanza en San Lázaro sin el respaldo de los partidos Verde Ecologista y del Trabajo, aliados de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

¿Qué incluye la iniciativa de reforma electoral?

Estos son los diez puntos de la reforma electoral como la presentó la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 25 de febrero:

Elección de la representación proporcional del Congreso de la Unión: Cámara de Diputados tendrña 500 integrantes, Todos por representación directa.

300 diputados electos por Distrito Electoral (mayoría relativa).

200 diputaciones mantienen la misma fórmula de representación proporcional prevista en la actual Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

De las 200 diputaciones de representación proprocional: 97 que no resultaron ganadopres, pero obtuvieron los mejores resultados en su partido. 95 de votación directa por circunscripción y por partido político, eligiendo un hombre y una mujer. Ocho que serán para mexicanos que en el extranjero.

Reducción del gasto: Se propone un decremento del 25 por ciento en el costo de las elecciones. Incluye el Instituto Nacional Electoral (INE), partidos políticos, Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) y tribunales electorales.

Se disminuyen sueldos y bonos de consejeros y altos mandos del INEen apego a lo dispuesto en el artículo 127 constitucional, en donde se detalla que nadie puede tener un sueldo mayor al de la presidenta de la República.

Se elimina la duplicidad de funciones en los órganos electorales.

Se reduce el gasto del Congreso federal y de los Congresos locales.

baja el número de regidurías conforme a la población de cada municipio hasta un máximo de 15 posiciones. Mayor fiscalización: Se otorgan mayores facultades al INE para auditar en tiempo real las finanzas de partidos y candidatos:

Acceso oportuno a operaciones financieras.

Prohibición total de aportaciones en efectivo; todos los recursos deben transitar por el sistema financiero.

Implementación de tecnologías avanzadas para el rastreo de recursos. Voto en el extranjero: Se facilitan los mecanismos para que los mexicanos residentes en el exterior puedan participar en la elección de los ocho diputados migrantes que se incorporarán a la Cámara de Diputados, asegurando su representación en el Congreso. Tiempos en radio y de televisión: Se propone disminuir la exposición de los partidos en medios tradicionales durante los periodos electorales, bajando de 48 a 35 minutos diarios por emisora la pauta destinada a la comunicación política. Inteligencia artificial: Un punto innovador es la regulación del uso de la Inteligencia Artificial en campañas. La reforma busca prohibir el uso de bots y otros mecanismos artificiales en redes sociales que busquen alterar o incidir de manera ilegítima en el proceso electoral. Cómputos distritales: Se plantea que los cómputos distritales inicien inmediatamente al término de la jornada electoral.

Con esto, se eliminaría el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) para transitar directamente a resultados oficiales preliminares generados desde los distritos. Democracia participativa: Se obliga a los estados y municipios a incluir en sus leyes figuras como el referéndum, plebiscito, consulta popular y revocación de mandato, permitiendo el uso de voto electrónico para estos fines. No nepotismo: Prohibición constitucional de que cargos de elección sean “heredados” a familiares directos o cónyuges. No reelección: En la iniciativa de reforma electoral se prohíbe la reelección consecutiva inmediata para todos los cargos de elección popular a partir del año 2030.

Los tres puntos de la discordia en la reforma electoral

En entrevista con Joaquín López-Dóriga, Ricardo Monreal explicó los principales puntos que generan fricción en la iniciativa de reforma electoral.

Financiamiento: La reducción del 25 por ciento en el costo total de las elecciones, lo que impactaría directamente en las prerrogativas y el gasto operativo de los partidos. Integración de la Cámara de Diputados: La nueva fórmula para elegir a los 500 legisladores, que propone 300 por mayoría relativa, 100 de “mejores perdedores” y 100 mediante listas abiertas. Fiscalización: Los nuevos mecanismos de control sobre los recursos y el uso de tecnologías para vigilar las finanzas partidistas.

Con información de López-Dóriga Digital