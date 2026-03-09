FENAE 2026 TIENE TRES EMBAJADORAS IMPULSORAS DE LA RIQUEZA CULTURAL Y TURÍSTICA DE SOLEDAD

– Mariana, Karla y Jessica serán el rostro que acompañarán la promoción cultural y turística de la Feria Nacional de la Enchilada 2026, difundiendo el orgullo soledense y la proyección de esta gran celebración.

Con entusiasmo, identidad y orgullo por sus raíces, tres jóvenes soledenses asumen el papel de embajadoras de la Feria Nacional de la Enchilada (FENAE) 2026, una de las celebraciones más representativas del municipio y del Estado potosino, al convertirse en los rostros que promoverán la cultura, la gastronomía y la hospitalidad de Soledad de Graciano Sánchez ante visitantes locales nacionales e internacionales, como parte del impulso que el Ayuntamiento brinda a las tradiciones y al desarrollo turístico y económico del municipio, siguiendo la visión de trabajo del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

Las embajadoras de esta edición son Mariana, Karla y Jessica, jóvenes que destacan por su talento, preparación y compromiso con su municipio en diversas áreas de la vida social, convirtiéndose en la conexión perfecta de esta fiesta soledense con las familias visitantes.

Mariana Cuellar tiene 20 años de edad y actualmente cursa la Licenciatura en Instrumentos en la Escuela Estatal de Música, además se dedica al canto, interpretando géneros como regional mexicano, balada y ranchero. Por su parte, Karla Sofía Galicia Muñoz tiene 18 años y estudia en la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí, donde se forma profesionalmente, mientras mantiene interés en actividades de expresión artística y participación social. En tanto, Jessica Teissier Ordaz, de 23 años, se desarrolla en el ámbito de la imagen y la comunicación, participando en actividades de conducción y representación en eventos sociales, ambas destacan por su capacidad para difundir la identidad y el orgullo soledense a través de la promoción de esta importante celebración.

Ellas, transmitirán antes y durante la FENAE la historia, la riqueza gastronomica y cultural, los atractivos turísticos, alegría y la emoción de la máxima fiesta de los soledenses.

La Feria Nacional de la Enchilada 2026, que se llevará a cabo del 4 al 12 de abril, ofrecerá una amplia programación para toda la familia, con una destacada cartelera artística y musical gratuita, la tradicional Muestra Gastronómica de enchiladas potosinas, eventos culturales y deportivos, la Carrera Atlética de la Enchilada, torneos como la Copa Soledad, juegos mecánicos gratuitos y espacios para emprendedores locales, consolidándose como una de las fiestas más esperadas de la región y un motor de convivencia, cultura y desarrollo para Soledad de Graciano Sánchez.