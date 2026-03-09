ACCIÓN MUNICIPAL DE ALTO IMPACTO HIDRÁULICO, LA PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA: ALCALDE NAVARRO MUÑIZ

* Con una inversión municipal cercana a los 12.5 millones de pesos, la obra hidráulica en la Cabecera Municipal busca mitigar el desabasto de agua potable y fortalecer el bienestar de miles de familias.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, impulsa acciones directas para fortalecer la infraestructura hidráulica del municipio, como la construcción de un pozo profundo en el fraccionamiento Buenaventura, que registra ya un 95 por ciento de avance; la obra representa una inversión aproximada de 12.5 millones de pesos y forma parte de la estrategia municipal para mitigar el desabasto de agua potable en la Cabecera Municipal.

El proyecto contempló una perforación de 700 metros de profundidad y su conexión a la red del organismo operador INTERAPAS, lo que permitirá garantizar la distribución del vital líquido a más de 30 mil hogares, atendiendo una demanda histórica de las familias soledenses que por años enfrentaron dificultades en el suministro.

El Alcalde destacó que esta obra responde a la necesidad urgente de brindar soluciones concretas a una problemática que afecta a miles de personas. “En Soledad estamos trabajando con decisión para que el agua llegue a las colonias y a cada hogar; esta obra en Buenaventura es resultado del compromiso de escuchar a nuestra gente y atender de frente una necesidad prioritaria de las familias”, expresó.

La construcción del pozo fue impulsada por la Administración Municipal como parte de una política cercana a la población, que prioriza el bienestar de las familias, adultos mayores, niñas, niños y sectores vulnerables; con acciones firmes y obras que responden a las necesidades reales de la ciudadanía, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de escuchar, atender y mantenerse cercano a la gente.