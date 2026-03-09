26.8 C
FENAE 2026 IMPULSARÁ IMPORTANTE DERRAMA ECONÓMICA, TURISMO Y CONSUMO LOCAL EN SOLEDAD: INICIATIVA PRIVADA

lunes, marzo 9, 2026

– Se destaca la cartelera de artistas que se presentarán en el Teatro del Pueblo se aumentarán el números de visitantes a esta gran fiesta de las y los soledenses

La Feria Nacional de la Enchilada (FENAE 2026) proyecta una importante derrama económica para Soledad de Graciano Sánchez, con beneficios directos para restaurantes, hoteles, comercios y prestadores de servicios, además de atraer visitantes de municipios vecinos, otros estados e incluso del extranjero, coincidieron representantes de la iniciativa privada, quienes reconocieron el impulso que el Ayuntamiento brinda a este evento que posiciona al municipio como un referente gastronómico y turístico, bajo el liderazgo del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO), Fernando Díaz de León Hernández, destacó que la variedad de actividades deportivas, culturales, artísticas y gastronómicas fortalecerá la llegada de visitantes y el consumo en negocios locales. “Es una excelente edición; vemos actividades deportivas, artísticas y culturales que muestran todo lo que Soledad tiene para ofrecer, y seguramente se generará una importante derrama económica que beneficiará a comercios, restaurantes, cafeterías y hoteles”, afirmó.

Añadió que el comercio organizado ya se prepara para esta temporada con promociones y oferta de productos, al prever una mayor movilidad de familias que aprovecharán la feria para convivir y realizar compras. “Los comercios afiliados a nuestra Cámara en Soledad ya se están preparando para este gran evento con promociones y mercancía; esto ayuda mucho al comercio y atraerá visitantes de municipios cercanos e incluso del extranjero”, señaló.

Por su parte, el director de la Asociación de Ejecutivos de la Gestión del Talento Humano AC de (ADERIAC), Vicente Aguilar, resaltó que la feria también representa una oportunidad para fortalecer la economía regional y ofrecer espacios de convivencia para miles de familias potosinas. “La cartelera es muy impresionante y el promover la gastronomía local es muy importante; la derrama económica que genera un evento como este es una gran oportunidad para la localidad y para las familias”, expresó.

Agregó que el impacto económico alcanzará a diversos sectores productivos, desde la hotelería hasta el comercio y los servicios, por lo que reiteró el respaldo del sector empresarial al Ayuntamiento. “Desde hoteles hasta restaurantes y comercios se verán beneficiados; por el tipo de evento que se viene será muy importante para la economía y nosotros damos nuestro respaldo al Ayuntamiento porque nos sentimos parte de este esfuerzo”, concluyó.

