ARTE Y REFLEXIÓN LLEGAN A SOLEDAD CON LA EXPOSICIÓN “ENTRE LAS SOMBRAS DE MI ALTER EGO”, ABIERTA AL PÚBLICO DE MANERA GRATUITA

* Este lunes se inauguró la exposición que integra 29 obras del artista Jon Dorado, y que permanecerá durante todo marzo en el lobby del Teatro de Soledad.

El talento potosino y una profunda exploración de las emociones humanas ya pueden disfrutarse en Soledad de Graciano Sánchez con la inauguración de la exposición “Entre las sombras de mi alter ego” del artista Jonnathan Oswaldo Plascencia Aguilar, mejor conocido como “Jon Dorado”, que se llevó a cabo este lunes y ya se encuentra abierta al público de manera gratuita en el lobby del Teatro y Centro Cultural de Soledad, para acercar a las familias una muestra artística de gran calidad que invita a reflexionar sobre la melancolía, la ansiedad y la identidad a través de 29 obras entre pintura y escultura; esta exposición forma parte del impulso cultural que el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, ha promovido para fortalecer la convivencia y el talento local.

El director de Cultura Municipal, Felipe Cárdenas Quibrera, destacó que la llegada de esta exposición representa un esfuerzo conjunto para acercar arte de alto nivel a la ciudadanía: “Su obra de alto nivel se estaba exhibiendo en el Teatro de la Paz y el artista accedió amablemente a traerla a Soledad; nos dio el honor de presentar su trabajo en un esfuerzo conjunto para que todas y todos puedan disfrutarlo”, expresó al señalar que la obra utiliza una paleta fría que aborda la ansiedad, un tema relevante en la actualidad que invita a dialogar sobre la salud mental.

Por su parte, el artista Jon Dorado, nombre artístico, explicó que esta colección es resultado de un proceso creativo profundo: “Son 29 obras entre pinturas y esculturas que trabajé durante casi dos años; anteriormente estuvieron expuestas en el Teatro de la Paz y después continuarán como una exposición itinerante por la Huasteca y Real de Catorce”. Compartió que la inspiración nació de una experiencia personal con la ansiedad: “La inspiración surge de la melancolía; después de un ataque de pánico comencé a descubrir estos objetos y personajes solitarios que hablan del tiempo, del miedo a los ciclos y a la rutina”, precisó.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez invita a la población a visitar esta exposición de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas durante todo el mes de marzo, y disfrutar de una propuesta artística que fortalece la vida cultural del municipio, al mantener espacios abiertos al arte y a la reflexión social, con actividades pensadas para que las familias, jóvenes y visitantes encuentren en la cultura un punto de encuentro cercano con su comunidad.