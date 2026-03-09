Impulsa Alcalde Enrique Galindo valores cívicos en la juventud potosina a través del Concurso de Escoltas

⁠El certamen del que fue anfitrión la secundaria municipal Ponciano Arriaga reunió a diversas escuelas de la zona escolar 09 del SERR donde las secundarias municipales obtuvieron los primeros lugares.

⁠La educación integral y el respeto a los símbolos patrios son ejes prioritarios de la actual administración capitalina.

Bajo la premisa de fortalecer la identidad nacional y la disciplina entre la juventud, el Gobierno Municipal de San Luis Potosí, encabezado por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, reafirmó su compromiso con el fomento a los valores cívicos tras la destacada participación de planteles municipales en el 2do Concurso de Escoltas de la Zona Escolar 09.

El evento, que tuvo como sede la Secundaria Municipal «Ponciano Arriaga» y se desarrolló en el Gimnasio Auditorio del Sistema Educativo Estatal Regular (SEER), congregó a estudiantes de diversas instituciones con el objetivo de promover el orgullo por los símbolos patrios y el trabajo en equipo.

Durante la competencia, las y los alumnos hicieron gala de su habilidad, coordinación y dedicación. Tras una evaluación rigurosa, el podio fue encabezado por instituciones del sistema municipal.

En representación del Alcalde Enrique Galindo Ceballos, el Director de Educación Municipal, Joel Ramírez Díaz, extendió una felicitación a los ganadores y destacó que la instrucción del Presidente Municipal es clara: impulsar eventos que transformen a los estudiantes en ciudadanos responsables y orgullosos de su patria.

«La participación en estos actos no solo es una competencia, es una forma de cultivar la disciplina y el respeto que nuestros jóvenes llevarán a lo largo de su vida», señaló el funcionario.

Finalmente, el Director de Educación Municipal agradeció la participación y el espíritu deportivo de los colegios Formación Creativa, Simón Bolívar, Noe Webster SLP, la Secundaria Filomeno Mata y el Instituto LOMAC, cuya presencia enriqueció este encuentro patriótico.