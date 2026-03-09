26.8 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
AYUNTAMIENTO

Refuerzan prevención de incendios con capacitación a ejidatarios de la Delegación La Pila

By Redacción
74
spot_img
lunes, marzo 9, 2026

  • ⁠Ejidatarios de la Delegación La Pila recibieron capacitación en prevención y manejo responsable del fuego, con el objetivo de reducir riesgos de incendios forestales durante la temporada de estiaje.
  • Las acciones se realizan por instrucción del alcalde Enrique Galindo Ceballos para fortalecer la prevención, proteger las áreas naturales y salvaguardar a la población de San Luis Potosí.

Con el objetivo de reforzar las acciones de prevención durante la temporada de incendios y salvaguardar a la población, el Ayuntamiento de San Luis Potosí, a través de la Dirección de Protección Civil Municipal y en coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), impartió una capacitación dirigida a ejidatarios de la Delegación La Pila.

La Delegada, Alexandra Daniela Cid González, precisó que estas acciones se realizan por instrucción del alcalde Enrique Galindo Ceballos, con la finalidad de fortalecer la cultura de la prevención, reducir riesgos y proteger tanto a la ciudadanía como a las áreas naturales del municipio.

Durante la capacitación se abordaron medidas preventivas, el manejo responsable del fuego y los protocolos de actuación ante posibles siniestros, con el propósito de que las y los participantes cuenten con herramientas para actuar de manera oportuna y evitar la propagación de incendios.

En la jornada participaron el director de Protección Civil Municipal, Alejandro Polanco, así como Raúl Aguilar Vélezquez, administrador de contingencias ambientales de la CONANP. También estuvieron presentes representantes de la empresa Termicentro, quienes se sumaron a las acciones de coordinación interinstitucional.

Como parte de las recomendaciones para prevenir incendios, las autoridades exhortaron a la población a evitar tirar colillas de cigarro en áreas naturales o pastizales, no encender fogatas en zonas de riesgo, recoger y resguardar botellas o fragmentos de vidrio que puedan generar efecto lupa con los rayos del sol, y reportar de inmediato cualquier conato de incendio a las autoridades correspondientes.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de trabajar de manera coordinada con instituciones y ciudadanía para prevenir situaciones de riesgo y proteger el patrimonio natural de la región.

Artículo anterior
Impulsa Alcalde Enrique Galindo valores cívicos en la juventud potosina a través del Concurso de Escoltas
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.