Refuerzan prevención de incendios con capacitación a ejidatarios de la Delegación La Pila

⁠Ejidatarios de la Delegación La Pila recibieron capacitación en prevención y manejo responsable del fuego, con el objetivo de reducir riesgos de incendios forestales durante la temporada de estiaje.

Las acciones se realizan por instrucción del alcalde Enrique Galindo Ceballos para fortalecer la prevención, proteger las áreas naturales y salvaguardar a la población de San Luis Potosí.

Con el objetivo de reforzar las acciones de prevención durante la temporada de incendios y salvaguardar a la población, el Ayuntamiento de San Luis Potosí, a través de la Dirección de Protección Civil Municipal y en coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), impartió una capacitación dirigida a ejidatarios de la Delegación La Pila.

La Delegada, Alexandra Daniela Cid González, precisó que estas acciones se realizan por instrucción del alcalde Enrique Galindo Ceballos, con la finalidad de fortalecer la cultura de la prevención, reducir riesgos y proteger tanto a la ciudadanía como a las áreas naturales del municipio.

Durante la capacitación se abordaron medidas preventivas, el manejo responsable del fuego y los protocolos de actuación ante posibles siniestros, con el propósito de que las y los participantes cuenten con herramientas para actuar de manera oportuna y evitar la propagación de incendios.

En la jornada participaron el director de Protección Civil Municipal, Alejandro Polanco, así como Raúl Aguilar Vélezquez, administrador de contingencias ambientales de la CONANP. También estuvieron presentes representantes de la empresa Termicentro, quienes se sumaron a las acciones de coordinación interinstitucional.

Como parte de las recomendaciones para prevenir incendios, las autoridades exhortaron a la población a evitar tirar colillas de cigarro en áreas naturales o pastizales, no encender fogatas en zonas de riesgo, recoger y resguardar botellas o fragmentos de vidrio que puedan generar efecto lupa con los rayos del sol, y reportar de inmediato cualquier conato de incendio a las autoridades correspondientes.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de trabajar de manera coordinada con instituciones y ciudadanía para prevenir situaciones de riesgo y proteger el patrimonio natural de la región.