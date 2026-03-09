MÉXICO NECESITA JUSTICIA Y PAZ, NO MÁS VIOLENCIA

La verdadera paz es una paz “desarmada y desarmante”,capaz de abrir caminos de encuentro, perdón y reconciliación. Papa León XIV

Queridos hermanos y hermanas:

Después de las manifestaciones realizadas en distintas ciudades del país con motivo del Día

Internacional de la Mujer, desde el Episcopado Mexicano reiteramos nuestra voluntad de acompañar a las mujeres en México que experimentan cotidianamente el dolor, la violencia y la injusticia.

Las expresiones y movilizaciones que hemos visto ayer nos recuerdan una realidad que no

podemos ignorar: miles de mujeres en nuestro país siguen clamando para que se les haga justicia, se les ofrezca seguridad y se respete su dignidad. Como Iglesia, hacemos eco de su clamor y nos solidarizamos con quienes han sufrido tal violencia.

Esperamos que estas manifestaciones contribuyan a hacer visible la urgencia de atender con mayor eficacia las demandas legítimas de tantas mujeres, tanto por parte de las autoridades encargadas de garantizar su seguridad, como de aquellas responsables de impartir justicia.

Al mismo tiempo, lamentamos que, en varias ciudades, algunas personas hayan aprovechado estas movilizaciones para agredir y provocar daños a instalaciones civiles y religiosas. Mención especial merece el incendio de la puerta del Sagrario Metropolitano, La Compañía, en San Luis Potosí. Los templos son lugares de oración, de encuentro y de consuelo para miles de personas, especialmente para quienes buscan consuelo espiritual después de haber sufrido alguna injusticia, por ello nos parece grave la violencia manifestada hacia estos lugares de esperanza y paz, pues la violencia nunca será camino hacia la paz.

Que el dolor que padecen las mujeres no nos enfrente, sino que nos impulse a buscar caminos de justicia, de diálogo, encuentro y fraternidad.

Encomendamos a nuestra nación a la intercesión de Santa María de Guadalupe, Madre de todos los mexicanos, para que nos ayude a reconocernos como hermanos y a construir juntos una sociedad donde reine la justicia y la paz.

+ Ramón Castro Castro

Obispo de Cuernavaca

Presidente

+ Héctor M. Pérez Villarreal

Obispo Auxiliar de México

Secretario General