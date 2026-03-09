GOBIERNO ESTATAL PROMUEVE LIDERAZGO FEMENINO EN EL SECTOR INDUSTRIAL

• Alumnas de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí participaron en una jornada industrial en la empresa PHINIA para fortalecer su preparación profesional.

Como parte del impulso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona a la formación profesional de las y los jóvenes, alumnas de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP) participaron en una jornada conmemorativa por el Día Internacional de la Mujer en la empresa PHINIA, donde conocieron de cerca el entorno industrial en el que podrán desarrollarse al concluir su preparación académica.

Durante la visita, organizada por el comité WISE (Women in Science and Engineering) de la empresa, las estudiantes realizaron un recorrido por distintas áreas de la planta, entre ellas calidad, empaque, materiales y líneas de producción, además de laboratorios de pruebas y liberación de productos, lo que les permitió conocer de primera mano los procesos que integran la operación del sector industrial.

En la jornada participaron once alumnas, nueve de la carrera de Ingeniería Industrial y dos de Ingeniería en Manufactura, quienes intercambiaron ideas y experiencias con directivos de la compañía sobre los retos y oportunidades para el talento femenino en la industria. Estas acciones, impulsadas por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), fortalecen la formación integral del alumnado y consolidan el cambio se vive y se siente, promoviendo más espacios de desarrollo para las mujeres en la educación y el sector productivo.