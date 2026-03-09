GOBIERNO ESTATAL FORTALECE SEGURIDAD Y PROXIMIDAD SOCIAL CON PROGRAMA “ENCHÚLAME LA COLONIA”

• Realiza recorridos, implementa el operativo Convoy y conforma comités vecinales para reforzar la prevención y la atención directa a la ciudadanía.

Como parte del programa Enchúlame la Colonia y de las acciones sin límites que impulsa el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, para fortalecer la seguridad en la entidad, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC) mantiene presencia en distintos sectores mediante recorridos de seguridad y vigilancia, la implementación del operativo Convoy y la conformación de comités vecinales.

El titular de la corporación, Jesús Juárez Hernández, dio a conocer que las acciones se desarrollan en colonias como Arbolitos, Guanos, María Cecilia, Rural Atlas, Ponciano Arriaga, San Luis Rey, Juan Sarabia, Providencia y Ricardo B. Anaya Segunda Sección, donde se han implementado recorridos, presencia en puntos estratégicos y acercamiento directo con las familias.

Con el cambio que se vive y se siente, estas intervenciones promueven la conformación de comités vecinales y acciones preventivas para inhibir conductas que afectan la tranquilidad social, como el consumo de alcohol en la vía pública y otras faltas. Finalmente, Juárez Hernández reiteró que este esquema preventivo ha dado resultados positivos en colonias previamente intervenidas, al fortalecer la presencia policial y contribuir a la recuperación de espacios públicos para el sano desarrollo comunitario.