GOBIERNO ESTATAL FORTALECE EL CAMPO CON RESCATE DE PRESA

* La rehabilitación de la presa de Guadalupe beneficiará a más de 10 mil habitantes y productores de 12 comunidades del Altiplano.

Con el respaldo del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, de fortalecer el campo potosino y garantizar el acceso al agua para las comunidades rurales, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh), continuará en 2026 con el proyecto de rehabilitación de la presa de Guadalupe, ubicada en el municipio de Guadalcázar. Esta obra forma impulsa un desarrollo sin límites, reflejo del cambio que se vive y se siente en la entidad, para impulsar la productividad del sector agropecuario.

El titular de la dependencia, Jorge Luis Díaz Salinas, sostuvo una reunión con productores beneficiarios y con el alcalde de Guadalcázar, Gumaro Verdín Puente, para revisar los avances del proyecto y acordar las acciones de rehabilitación del canal principal y el desazolve del vaso de captación, infraestructura que presentaba deterioro debido a la falta de mantenimiento.

La rehabilitación permitirá mejorar el almacenamiento y distribución de agua para el ganado y los cultivos, beneficiando directamente a más de 10 mil habitantes de 12 localidades del Altiplano potosino, así como a una comunidad del estado de Tamaulipas. Con estas acciones se fortalece el desarrollo agropecuario de la región y se optimiza el aprovechamiento de las lluvias en una zona donde el recurso hídrico es fundamental para la producción.