TODO ESTA EN VEREMOS

DE FONDO

Fernando Díaz de León Cardona

Finalmente MORENA decidió que será el 2 de junio cuando se determine quiénes serán sus postulantes a la gubernatura en 17 estados. “No serán candidatos” serán coordinadores estatales. Lo mismo ocurrirá cuando designe a sus coordinadores distritales federales, locales y municipales.

El paso está dado, y, sin entrar en especulaciones o prospectivas riesgosas, MORENA designará a su candidata o candidato y; si alguna cosa está definida entre los morenos, es que nadie que sea familiar podrá postularse, al menos no en el Movimiento de Regeneración Nacional ni tampoco en una alianza.

Si sucede algo como cuando Mario Delgado era el dirigente de MORENA, será otro cantar. No dudemos que envíen a un a una candidata perdedora para que sea el PVEM quien vaya mano y sea el que gane la elección. Por la estructura financiera y base social que tiene y maneja el Verde, nadie lo duda, todo puede suceder, ya lo demostró en el 2021.

Todo está en veremos. Este fin de semana, – por ejemplo, la Senadora Ruth González Silva, mostro presencia y arrastre en el evento de Axtla de Terrazas con cerca de 8 mil mujeres. Por su parte, el huasteco Gerardo Sánchez Zumaya, logro aglutinar a cerca de 7 mil personas radicadas en la capital decididas a concretar su hazaña, él o Rosa Isela Rodríguez podrían ser los coordinadores estatales que aprobó el Consejo de Morena.

La pugna y puja se dará evidentemente entre Verdes y Morenos, sin embargo,- la inevitable división que se viene será capitalizada por el alcalde Enrique Galindo Ceballos, que le apuesta a que la elección de 2027 se divida entre tres. Ahí es donde justamente radica su fortaleza sea por el PAN o por el PRI Galindo sabe cómo y a que juega.

Por lo pronto el discurso del Huasteco Sánchez Zumaya, llega y se introduce hondo en el sentimiento potosino. Decir que lo único que busca es robarse el corazón de los potosinos no es nada hueco, lleva un profundo sentido, y el mensaje llega a miles de residentes de este estado. Este joven sabe que quiere por mucho que lo desprestigien o le enderecen guerritas sucias.

En el contexto de nuestra realidad política, el gobernador Gallardo sabe cómo y a que le apuesta. Él percibe perfectamente que el centro lo necesita y que justo por ello pondrá sus condiciones. De entrada, le garantizará a la presidenta Claudia Sheinbaum la mayoría de la diputaciones federales que son del especial interés del gobierno federal.

Si lo dejan decidir, tiene dos opciones: Designar a la o el candidato al gobierno del estado con o sin su esposa y poner en suerte a los siete distritos electorales federales. El PVEM puede ir solo para la gubernatura sin problema alguno, pero algunas de las 7 legislaturas federales le corresponderán a la voluntad central, todo dependerá de cómo se establezcan las condiciones en la mesa de negociaciones.

El que MORENA haya adelantado el momento político, pone al Pollo en una verdadera encrucijada. O le PVEM destapa antes o MORENA le come el mandado. Tal vez por eso lo anticiparon, y no precisamente por el caso San Luis que se cuece aparte, simplemente le acortaron los tiempos por una indicación de arriba, con o sin Reforma Electoral.

El movimiento gallardista tiene hondas y profundas raíces, pero de eso a que le queda un año y medio a la “Herencia Maldita” es una apreciación frágil. La derecha potosina no es de las que se asume vencida. Este gobierno no es un dechado de virtudes. Tiene sus problemas y verdaderos enemigos, de eso se han encargado ellos mismos al abrir demasiados frentes, a veces innecesarios, pero ahí están, moviéndose.

Yo insisto, y conste que lo dije hace mucho tiempo; si El Pollo no genera las condiciones propicias para un gobierno de continuidad, los tiempos y los espacios se le van a complicar. A como se ven las cosas, la elección del 2027 no será sencilla y puede que sea el principio del fin de un proyecto que se antojaba para más, al tiempo…. Hasta pronto.