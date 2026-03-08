MUJERES FUERTES, VALIENTES Y COMPROMETIDAS, EL MOTOR DE SOLEDAD: ALCALDE NAVARRO MUÑIZ

– El Gobierno Municipal de Soledad impulsa acciones permanentes para proteger, empoderar y fortalecer a las mujeres, mediante programas de atención, prevención de la violencia y espacios de acompañamiento institucional.

En el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, las mujeres son protagonistas del cambio y el dinamismo constante en la economía, en las familias, en la educación, en los procesos laborales, en el servicio público, en la justicia, en la seguridad y en todos los rubros de la vida diaria, demostrando que su presencia y su entrega son indispensables para vivir mejor, por ello, el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, envía un reconocimiento a todas y cada una de las mujeres por su compromiso con el bienestar comunitario y su contribución al desarrollo social de Soledad.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Navarro Muñiz dijo que las mujeres son prioridad en su administración pública, al ser ellas quienes ocupan el 70 por ciento de cargos directivos, coordinaciones y jefaturas de área, además de confirmar que el 60 por ciento de la plantilla total del Ayuntamiento está confirmada por talento femenino. Dijo que cada una de las mujeres de Soledad, son fuertes, valientes y capaces de seguridad construyendo una mejor comunidad.

Reiteró el firme compromiso del Gobierno municipal con la protección y el progreso integral de las mujeres soledenses, al destacar que se impulsan políticas públicas y acciones concretas que buscan garantizarles una vida libre de violencia, con mayores oportunidades y con pleno respeto a sus derechos y libertades.

Añadió que se trabaja de manera constante para fortalecer mecanismos de atención y acompañamiento a mujeres que enfrentan situaciones de vulnerabilidad, a través de la consolidación de espacios como el Centro Libre, así como con la presencia de una delegación de la Secretaría de las Mujeres (SeMujeres) en el municipio, lo que permite acercar servicios especializados, orientación jurídica, atención psicológica y programas de apoyo que contribuyen a su bienestar y autonomía.

Asimismo, resaltó que dentro de la estrategia municipal de prevención y protección se mantiene una capacitación permanente para los cuerpos de auxilio y prevención, particularmente para personal de la Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar (UAVI), quienes reciben formación constante para brindar atención profesional, sensible y eficaz a mujeres que requieren apoyo inmediato; estas acciones se suman a pláticas, talleres y actividades de empoderamiento dirigidas a mujeres de distintas edades, con el objetivo de fortalecer su autoestima, fomentar su independencia y promover una cultura de igualdad y respeto.

“El compromiso de este gobierno es claro: trabajar todos los días para que las mujeres de Soledad vivan con seguridad, con oportunidades y con la certeza de que cuentan con una administración cercana que las respalda, hoy, construimos políticas y programas que verdaderamente impulsen su desarrollo, protejan su integridad y fortalezcan su participación en todos los ámbitos de la vida social”, expresó.

Este Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez reitera que continuará impulsando acciones, programas y estrategias institucionales que fortalezcan la igualdad sustantiva, la prevención de la violencia y el desarrollo integral de las mujeres, reafirmando su visión de construir un municipio más justo, seguro e incluyente para todas y todos, en el que el bienestar social y el respeto a los derechos humanos sean una prioridad permanente.