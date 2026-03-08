26.7 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
SOLEDAD

CON CONVIVENCIA DEPORTIVA, FAMILIAS DE SOLEDAD SE SUMAN AL MENSAJE DE REFLEXIÓN POR EL 8M

By Redacción
89
spot_img
domingo, marzo 8, 2026

– El Ayuntamiento de Soledad impulsa actividades deportivas y de convivencia que fortalecen el tejido social y promueven un mensaje de respeto, reconocimiento y valor a las mujeres.

Con energía, sonrisas y un ambiente de unión familiar, este domingo se realizó la Carrera Atlética de Convivencia 3K en el Parque Lineal, organizada por la Dirección de Proximidad Social de la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez y la Coordinación de Deportes, como parte de las actividades de la Semana Morada con motivo del Día Internacional de la Mujer; decenas de familias participaron en el recorrido, donde niñas, niños, madres y padres completaron el circuito en sintonía con la visión del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, de fortalecer el bienestar social y la cercanía entre autoridades y población.

El objetivo de esta actividad fue reconocer el papel de las mujeres en la sociedad actual, valorar su entrega y esfuerzo diaria para generar una comunidad en bienestar y hacer un compromiso de respeto y valía de sus derechos y libertades, en entornos para que vivan libres de violencia.

La jornada reunió a familias enteras que corrieron el circuito completo en un ambiente seguro y ordenado, gracias al apoyo de elementos de seguridad vial que resguardaron el trayecto para garantizar el desarrollo adecuado de la actividad; al cruzar la meta, cada participante recibió una medalla conmemorativa como reconocimiento a su entusiasmo y participación en esta actividad que promueve la activación física y la integración familiar.

Tras concluir la carrera, las y los asistentes participaron en una clase de activación física que permitió cerrar la actividad con energía, fomentando hábitos saludables entre personas de todas las edades; durante el encuentro, personal de Proximidad Social dirigió un mensaje a las familias participantes, destacando la importancia de construir entornos seguros, solidarios y participativos, donde la presencia de las mujeres es crucial.

Estas acciones forman parte de las políticas impulsadas por el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez para fortalecer el tejido social, promover la prevención y generar espacios de convivencia que acerquen a la autoridad con la ciudadanía, en una administración que prioriza el bienestar, la inclusión y la participación comunitaria.

Artículo anterior
MUJERES FUERTES, VALIENTES Y COMPROMETIDAS, EL MOTOR DE SOLEDAD: ALCALDE NAVARRO MUÑIZ
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.