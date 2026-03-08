CON CONVIVENCIA DEPORTIVA, FAMILIAS DE SOLEDAD SE SUMAN AL MENSAJE DE REFLEXIÓN POR EL 8M

– El Ayuntamiento de Soledad impulsa actividades deportivas y de convivencia que fortalecen el tejido social y promueven un mensaje de respeto, reconocimiento y valor a las mujeres.

Con energía, sonrisas y un ambiente de unión familiar, este domingo se realizó la Carrera Atlética de Convivencia 3K en el Parque Lineal, organizada por la Dirección de Proximidad Social de la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez y la Coordinación de Deportes, como parte de las actividades de la Semana Morada con motivo del Día Internacional de la Mujer; decenas de familias participaron en el recorrido, donde niñas, niños, madres y padres completaron el circuito en sintonía con la visión del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, de fortalecer el bienestar social y la cercanía entre autoridades y población.

El objetivo de esta actividad fue reconocer el papel de las mujeres en la sociedad actual, valorar su entrega y esfuerzo diaria para generar una comunidad en bienestar y hacer un compromiso de respeto y valía de sus derechos y libertades, en entornos para que vivan libres de violencia.

La jornada reunió a familias enteras que corrieron el circuito completo en un ambiente seguro y ordenado, gracias al apoyo de elementos de seguridad vial que resguardaron el trayecto para garantizar el desarrollo adecuado de la actividad; al cruzar la meta, cada participante recibió una medalla conmemorativa como reconocimiento a su entusiasmo y participación en esta actividad que promueve la activación física y la integración familiar.

Tras concluir la carrera, las y los asistentes participaron en una clase de activación física que permitió cerrar la actividad con energía, fomentando hábitos saludables entre personas de todas las edades; durante el encuentro, personal de Proximidad Social dirigió un mensaje a las familias participantes, destacando la importancia de construir entornos seguros, solidarios y participativos, donde la presencia de las mujeres es crucial.

Estas acciones forman parte de las políticas impulsadas por el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez para fortalecer el tejido social, promover la prevención y generar espacios de convivencia que acerquen a la autoridad con la ciudadanía, en una administración que prioriza el bienestar, la inclusión y la participación comunitaria.