RICARDO GALLARDO GARANTIZA ORDEN Y PAZ SOCIAL EN VACACIONES DE SEMANA SANTA

* El Gobernador de San Luis Potosí anunció la coordinación entre Guardia Civil Estatal, Guardia Nacional y SEDENA para salvaguardar a visitantes de centros turísticos.

Ricardo Gallardo Cardona, Gobernador del Estado, comentó que se encuentra lista la coordinación institucional entre Guardia Civil Estatal, Guardia Nacional, SEDENA y policías municipales para garantizar la seguridad de los visitantes que disfrutarán de los centros turísticos de San Luis Potosí en las próximas vacaciones de Semana Santa.

En el cambio que se vive y se siente, el Gobernador explicó que, mientras la Junta Estatal de Caminos rehabilita y da mantenimiento a los accesos de los principales atractivos de la entidad, como en rutas clave de la Huasteca y el Altiplano con el propósito de brindar traslados seguros, la Guardia Civil Estatal implementará un operativo de vigilancia carretero para garantizar la paz, el orden social y la sana convivencia en dicha temporada vacacional.

De igual forma, el Mandatario Estatal compartió que, con la participación de su administración en la Asamblea General de Secretarías de Turismo, San Luis Potosí se posiciona como principal destino de la zona centro del país gracias a su diversidad cultural, gastronómica y de parajes naturales ubicados a lo largo de la entidad potosina.

Finalmente, Ricardo Gallardo aseguró que se reforzarán los operativos en las carreteras con la División de Caminos de la Guardia Civil Estatal para acciones preventivas y de acciones reales, lo que ha mantenido al Estado entre los cuatro más segura del país, hecho sin precedentes que también beneficia a visitantes de otras partes del país y del mundo que vienen a disfrutar de los atractivos turísticos que hay en las cuatro regiones de San Luis Potosí.