ESTADO

EL GOBIERNO DEL ESTADO RECONOCE A LAS MUJERES QUE MUEVEN LA REDMETRO EN SAN LUIS POTOSÍ

domingo, marzo 8, 2026

• Su trabajo y compromiso fortalecen un transporte más humano, seguro y cercano a la ciudadanía.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí reconoció el trabajo, la dedicación y el compromiso de las mujeres que forman parte del sistema RedMetro, quienes desde distintas áreas contribuyen diariamente a que la movilidad en la entidad avance sin límites. Este reconocimiento cuenta con el respaldo y el impulso del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien destacó el papel fundamental de las mujeres en el desarrollo y transformación del estado.
Su esfuerzo refleja que el cambio que hoy se vive en San Luis Potosí también se construye con el liderazgo, la responsabilidad y la participación activa de las mujeres en sectores clave como el transporte público.
El Gobierno del Estado reiteró su reconocimiento a todas las mujeres que, con su talento, vocación de servicio y compromiso diario, fortalecen el funcionamiento de RedMetro y contribuyen a mover a San Luis Potosí hacia un futuro más incluyente, donde la igualdad de oportunidades y el respeto continúan avanzando sin límites.

