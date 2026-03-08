GOBIERNO ESTATAL IMPULSA ECONOMÍA DE LAS MUJERES

• Más de 124 mil 556 créditos han sido otorgados durante la actual administración, superando los 2, 100,000 pesos en financiamiento.

En el marco del proyecto estatal Potosí sin Límites, impulsado por el Gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, el Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado de San Luis Potosí (SIFIDE) continúa fortaleciendo el desarrollo económico de las mujeres potosinas mediante programas de financiamiento que les permiten emprender, consolidar sus negocios y generar autoempleo.

El SIFIDE impulsa el programa CREDITODAS “Todo el crédito para las mujeres”, el cual ofrece tres esquemas de financiamiento con montos que van desde $ 1,000 hasta $ 100,000 pesos, con una tasa fija del 2 por ciento mensual, garantías accesibles y plazos de hasta 24 meses, además de la posibilidad de contar con tres meses de gracia en capital, lo que permite a las beneficiarias fortalecer sus negocios y mejorar su economía.

Durante la presente administración estatal, a través de los distintos programas de financiamiento, se han otorgado 124 mil 556 créditos, con un monto acumulado de $2, 100,000 pesos, contribuyendo de manera significativa al fortalecimiento del emprendimiento femenino y al desarrollo económico en el estado.

El SIFIDE reafirma su compromiso de continuar generando oportunidades que permitan a las mujeres acceder a recursos financieros y consolidar su autonomía económica, reconociendo que una mujer capaz de administrar y hacer crecer sus propios recursos abre camino hacia una vida con mayor libertad, independencia y bienestar.