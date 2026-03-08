GUARDIA CIVIL ESTATAL IMPONE EL ORDEN Y LA PAZ EN EL ALTIPLANO

• Dos presuntos delincuentes perdieron la vida, uno más fue detenido y se aseguraron armas largas y vehículos tras operativo, además de rescatar a tres personas que se encontraban privadas de la libertad por el presunto grupo criminal.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC) informó que, como resultado de un operativo en la región Altiplano y gracias al blindaje que se tiene en los accesos al Estado, se rescató a tres personas que presuntamente se encontraban privadas de la libertad, además del aseguramiento de vehículos, armas largas, la detención de una persona y dos presuntos delincuentes que perdieron la vida.

Los hechos se registraron tras el seguimiento a camionetas que provenían del norte del país e intentaban ingresar a territorio potosino y que, al detectar la presencia de los elementos de seguridad, intentaron huir a través de brechas de la región, lo que derivó en una persecución que culminó con la detención de una persona y el aseguramiento de vehículos.

Posteriormente, en continuidad al operativo, los elementos estatales fueron agredidos por los tripulantes de una camioneta Buick blanca con placas del estado de Puebla y al repeler la agresión conforme a los protocolos establecidos, dos presuntos agresores perdieron la vida. En la unidad los elementos localizaron a tres personas civiles que se encontraban amarradas quienes fueron rescatadas del presunto grupo criminal y puestas a salvo.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado informó que los elementos participantes en el operativo resultaron ilesos y que la persona detenida como los indicios quedaron a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.

La institución continuará reforzando los operativos en la región del Altiplano, con el objetivo de salvaguardar la seguridad de las y los potosinos.