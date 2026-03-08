18.6 C
San Luis Potosí
AYUNTAMIENTO

Gobierno de la Capital, listo para temporada de lluvias: Alcalde Galindo

By Redacción
98
domingo, marzo 8, 2026

  • El Ayuntamiento de San Luis Potosí, en conjunto con el organismo operador de agua Interapas, trabaja en la limpieza y desazolve de drenajes para prevenir inundaciones y asegurar el suministro de agua potable en la ciudad.

«Estamos preparados para enfrentar la temporada de lluvias, hemos trabajado arduamente para limpiar y desazolvar los drenajes, y estamos listos para atender cualquier emergencia que se presente», declaró el Alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, al anunciar las acciones que se están llevando a cabo para garantizar la seguridad de la población durante la temporada de lluvias. En conjunto con el organismo operador de agua Interapas, del cual es Presidente de la Junta de Gobierno, se han implementado medidas para prevenir inundaciones y asegurar el suministro de agua potable en la ciudad.

El Alcalde Galindo Ceballos informó que se han realizado trabajos de desazolve en las zonas más propensas a inundaciones, con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas de drenaje y evitar encharcamientos. «Hemos mantenido un programa permanente de desazolve por las zonas inundables, las zonas que tradicionalmente se encharcan», agregó.

El Gobierno de la Capital hace un llamado a la población para que se mantenga informada y tome las precauciones necesarias durante la temporada de lluvias, así como evitar dejar basura o muebles en la vía pública, para que no no obstruyan el drenaje.

