SOLEDAD SE PREPARA PARA RECIBIR EL FESTIVAL DEL ARTESANO, ESTE 20 DE MARZO

– Del 20 al 22 de marzo, artistas de todo el estado potosino expondrán su creatividad y talento a través de artesanías, en la Plaza Principal

Soledad de Graciano Sánchez se convertirá en el corazón cultural del estado de San Luis Potosí, con la realización del Festival del Artesano Potosino 2026 “Talento Potosí”, un encuentro que reunirá a artistas de las cuatro regiones, celebrando la identidad, la tradición y la creatividad que dan rostro y alma a nuestras raíces, en el marco del Día del Artesano, resultado de esfuerzos conjuntos entre el Gobierno Municipal y la Secretaría de Desarrollo Económico.

El Director de Cultura, Felipe Cárdenas Quibrera dijo que este importante evento responde a la visión del Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, quien ha impulsado una política cultural cercana, incluyente y decidida a respaldar a las y los artesanos potosinos que, con sus manos y su talento, preservan la esencia de nuestras raíces. Dijo que el edil ha mostrado y transmitido una agenda de oportunidades para artesanos locales, mediante programas de inclusión, apoyo económico y promoción comercial, muestra de ello, es la apertura gratuita para que artesanos y artesanas, sean parte de la Feria Nacional de la Enchilada 2026.

“El Festival del Artesano Potosino no solo es un espacio para la promoción del talento local, es un acto de justicia social y económica para quienes viven de su arte. Buscamos eliminar el coyotaje en la comercialización de sus creaciones, fomentar el consumo local y reconocer su invaluable aportación en el marco del Día del Artesano”, subrayó Cárdenas Quibrera.

El Festival se desarrollará del 20 al 22 de marzo en la Plaza Principal de Soledad, en una gran fiesta cultural que reunirá tradición, color y orgullo potosino. Durante tres días, las familias podrán disfrutar y adquirir piezas únicas elaboradas por artesanos de la etnia Huichol, creadores de la comunidad Teenek reconocidos por sus espectaculares bordados, así como exponentes de talla en madera, alfarería, productos naturales y gastronomía tradicional.

El funcionario agregó que este esfuerzo es resultado de una sólida sinergia institucional en la que participan la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), el Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas (INDEPI) y el Ayuntamiento de Soledad, sumando voluntades para fortalecer la economía artesanal y abrir canales directos entre creadores y consumidores.

“Talento Potosí” será un punto de encuentro para dignificar el trabajo artesanal, promover el comercio justo y posicionar a Soledad como la tierra de las enchiladas y ahora también como la casa del talento que late en cada rincón del estado potosino.