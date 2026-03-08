26.7 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
AYUNTAMIENTO

Refuerza Gobierno de la Capital limpieza y mantenimiento en la avenida Nereo Rodríguez Barragán

By Redacción
72
spot_img
domingo, marzo 8, 2026

  • Las labores de deshierbe, poda y recolección de residuos en el camellón central mejoran la imagen urbana y contribuyen a mantener espacios públicos más seguros y ordenados.

Como parte de las acciones permanentes para el cuidado de la ciudad, personal de la Dirección de Servicios Municipales del Gobierno de la Capital realizó trabajos de limpieza general en el camellón central de la avenida Nereo Rodríguez Barragán, donde se llevaron a cabo labores de deshierbe, poda y recolección de basura y excedentes vegetales.

Estas acciones forman parte de la estrategia de mantenimiento de áreas verdes que impulsa el Gobierno Municipal, con el objetivo de mejorar la imagen urbana, conservar en buen estado los espacios públicos y brindar entornos más seguros y agradables para la ciudadanía.

El Ayuntamiento de San Luis Potosí reiteró el llamado a la población para colaborar en el cuidado de las áreas verdes y mantener limpios los espacios públicos, al tiempo que refrendó que, por indicaciones del Alcalde Enrique Galindo Ceballos, se continuará trabajando de manera permanente para construir un San Luis más ordenado y amable.

Artículo anterior
Obras hidráulicas del Gobierno de la Capital transforman la vida en Tierra Blanca, afirman habitantes
Artículo siguiente
MUJERES FUERTES, VALIENTES Y COMPROMETIDAS, EL MOTOR DE SOLEDAD: ALCALDE NAVARRO MUÑIZ
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.