Refuerza Gobierno de la Capital limpieza y mantenimiento en la avenida Nereo Rodríguez Barragán

Las labores de deshierbe, poda y recolección de residuos en el camellón central mejoran la imagen urbana y contribuyen a mantener espacios públicos más seguros y ordenados.

Como parte de las acciones permanentes para el cuidado de la ciudad, personal de la Dirección de Servicios Municipales del Gobierno de la Capital realizó trabajos de limpieza general en el camellón central de la avenida Nereo Rodríguez Barragán, donde se llevaron a cabo labores de deshierbe, poda y recolección de basura y excedentes vegetales.

Estas acciones forman parte de la estrategia de mantenimiento de áreas verdes que impulsa el Gobierno Municipal, con el objetivo de mejorar la imagen urbana, conservar en buen estado los espacios públicos y brindar entornos más seguros y agradables para la ciudadanía.

El Ayuntamiento de San Luis Potosí reiteró el llamado a la población para colaborar en el cuidado de las áreas verdes y mantener limpios los espacios públicos, al tiempo que refrendó que, por indicaciones del Alcalde Enrique Galindo Ceballos, se continuará trabajando de manera permanente para construir un San Luis más ordenado y amable.