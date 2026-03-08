Obras hidráulicas del Gobierno de la Capital transforman la vida en Tierra Blanca, afirman habitantes

Vecinos destacan que ahora solo abren la llave y cuentan con agua, además de reconocer la rapidez con la que se realizaron las obras.

Habitantes de la colonia Tierra Blanca destacaron los beneficios de las obras de infraestructura hidráulica entregadas por el Alcalde Enrique Galindo, que incluyen la introducción de red de agua potable y drenaje sanitario en las tres privadas de Flor de Manzano y en la privada Xicoténcatl.

El vecino Edgar Robledo explicó que anteriormente el drenaje que utilizaban era provisional y existía el riesgo de que colapsara en cualquier momento debido a la falta de conexiones adecuadas, lo que generaba preocupación entre los habitantes de la zona. Con la nueva obra, señaló, se instalaron tuberías y conexiones formales que brindan mayor seguridad y un servicio más eficiente. “Nos sorprendió la prontitud. El Presidente Galindo se comprometió a hacer esta obra en un tiempo y se cumplió en los tres meses exactos que dijo”, expresó.

Por su parte, Jessica Sarahí de la Rosa comentó que el acceso al agua potable ha cambiado la vida de los ocho integrantes de su familia, ya que ahora pueden abrir la llave y contar con agua para lavar trastes, ropa, bañarse en regadera y utilizar adecuadamente el servicio sanitario.

Los vecinos también resaltaron la rapidez con la que se realizaron los trabajos y expresaron su confianza en que esta nueva etapa contribuirá a mejorar las condiciones de vida en la zona.