AYUNTAMIENTO

Destacan ciudadanas eventos del Ayuntamiento de SLP para hacer visibles y reconocer a las mujeres

domingo, marzo 8, 2026

  • “Además de adquirir conocimientos, también tomamos fuerza para destacar”, Cristina Silva.
  • Susana González felicitó a las autoridades capitalinas por el programa para conmemorar el 8M.

Ciudadanas reconocieron las acciones implementadas por el Ayuntamiento de San Luis Potosí como parte del Día Internacional de la Mujer, para no sólo hacer visible a la población femenina, sino también alentarla a destacar en distintos ámbitos.

La señora María Cristina Silva reconoció que con este tipo de foros, “las mujeres podemos adquirir más seguridad para no sólo subsistir, sino vivir en este mundo tan complicado. Es necesario quitarnos los miedos para tomar fuerza y sobresalir”.

También consideró fundamental que los Gobiernos hagan más trabajo a favor de San Luis, sobre todo, en materia de seguridad pública para vivir en una ciudad libre de violencia “y salir a la calle con mayor tranquilidad, y esto no sólo a favor de las mujeres, sino de toda la población”.

Para Susana González, estos eventos son muy necesarios en la Capital, “por lo que felicito a las autoridades capitalinas por estas conferencias que nos ayudan mucho, además de que permiten visibilizarnos ya que en el pasado eso no sucedía”.

Se dijo a favor de más programas y de más conferencias como las que se incluyen en el programa que encabeza el DIF Capitalino que preside Estela Arriaga Márquez, como parte de la conmemoración del 8M, “Unidas somos más Poderosas”.

