MÁS DE 10 MIL MUJERES MARCHARON CON RUTH GONZÁLEZ EN AXTLA

– La Senadora llamó a la sororidad, la unión y a consolidar el cambio y la transformación que hoy colocan a San Luis Potosí entre los estados más seguros del país.

Entre gritos, consignas, cánticos y portando globos morados, más de 10 mil mujeres marcharon junto a la Senadora de la República, Ruth González Silva, en Axtla de Terrazas para conmemorar el 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, en una jornada de unidad, fuerza y reconocimiento a la lucha histórica de las mujeres.

Desde temprana hora, mujeres de todas las edades y provenientes de distintos municipios de la Huasteca potosina se dieron cita para acompañar a la Senadora en una marcha histórica y sin precedentes en la región, reafirmando el compromiso de seguir avanzando juntas por más derechos, igualdad y oportunidades.

Durante su mensaje, la Senadora por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) reconoció la lucha de las mujeres que abrieron camino en la historia; llamó a fortalecer la unidad y la sororidad para continuar impulsando el cambio y la transformación que hoy se vive en San Luis Potosí.

“Hoy las mujeres ya no pedimos permiso para convertirnos en lo que queramos. Hoy podemos ser profesionistas, diputadas, amas de casa, alcaldesas, senadoras y hasta presidentas de la República, porque unidas y preparadas somos más fuertes”, expresó.

Ruth González también aseguró que, en el San Luis Potosí actual, no hay espacio para los agresores de mujeres, advirtiendo que quien se atreva a atentar contra una niña, una adolescente o una mujer de cualquier edad, enfrentará todo el peso de la ley.

Finalmente, reiteró que la lucha por los derechos de las mujeres continúa y que, con unidad y participación, el cambio que se vive seguirá consolidándose para garantizar un futuro más justo, seguro e igualitario para todas.