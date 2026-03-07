GOBIERNO MUNICIPAL DE SOLEDAD PROMUEVE EL LIDERAZGO FEMENINO DESDE EL SERVICIO PÚBLICO

* Más del 70 por ciento de los cargos directivos y jefaturas del Ayuntamiento, son ocupados por mujeres, muestra de una política municipal incluyente y de reconocimiento al talento femenino, aperturada por el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz.

En el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, más del 70 por ciento de los cargos directivos, coordinaciones y jefaturas de área son encabezados por mujeres, lo que da muestra del establecimiento de una política de igualdad y reconocimiento al talento, compromiso y capacidad profesional femenina, derivado de la visión de gobierno impulsada por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, quien ha enaltecido el compromiso y la responsabilidad de mujeres para consolidar un gobierno cercano, incluyente e íntegro para la atención de las familias.

La Contralora Interna Municipal, Alma Isabel Loredo Salazar, destacó que esta visión de gobierno ha permitido consolidar un entorno laboral basado en la equidad, el respeto y la oportunidad para que más mujeres aporten su experiencia en áreas estratégicas del Ayuntamiento, desde dependencias operativas hasta espacios de planeación y toma de decisiones, demostrando que la administración pública puede ser un espacio de desarrollo profesional y liderazgo con impacto directo en la vida de la ciudadanía.

Celebró la empatía del presidente municipal, Navarro Muñiz, quien ha abierto las puertas de su administración a la presencia de mujeres en encargos de alto sentido social y de responsabilidad gubernamental: «áreas clave de la administración, son ocupadas por mujeres, lo que transmite a la población un mensaje de inclusión, equidad y reconocimiento a la labor y capacidad femenina».

Enalteció los esfuerzos y la dedicación de las mujeres que integran la Administración Municipal, y señaló que su participación fortalece el funcionamiento del gobierno local. “En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, reconocemos la entrega, la capacidad y el liderazgo de cada una de las mujeres que laboran en este Ayuntamiento; su trabajo diario en áreas administrativas, operativas y de servicios es fundamental para garantizar servicios de calidad y seguir construyendo un gobierno de resultados para las familias soledenses”, expresó.

En conmemoración del 8M, el Gobierno Municipal de Soledad refrenda su compromiso de continuar promoviendo políticas públicas que impulsen la igualdad de oportunidades, el valor al trabajo de las mujeres y la construcción de una administración eficiente, sensible y comprometida con el bienestar de la población.