CONTINÚA PROGRAMA DE REFORESTACIÓN EN SOLEDAD CON AMPLIA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

* El Ayuntamiento fortalece acciones ambientales y proyecta ampliar la plantación de árboles durante este año.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Dirección de Ecología, reportó avances significativos en el programa de reforestación que se desarrolla en colonias, escuelas y áreas recreativas del municipio, estrategia que ha tenido una respuesta positiva por parte de la ciudadanía, con nuevas solicitudes para llevar estas jornadas a distintos sectores; estas acciones forman parte del compromiso del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, de impulsar políticas públicas que promuevan el cuidado del medio ambiente y el bienestar de las familias.

La titular de la dependencia, Yazmín Luna Barrios informó que actualmente se cuenta con cinco mil árboles para ser plantados durante este año en diversos puntos del municipio, con la intención de fortalecer la cobertura vegetal y mejorar el entorno urbano. “La campaña de reforestación ha tenido muy buena respuesta por parte de la ciudadanía y ya contamos con más solicitudes para realizar jornadas en escuelas, colonias y espacios recreativos; esto demuestra el interés de la población por cuidar el medio ambiente y sumarse a estas acciones”, destacó.

Asimismo, explicó que el municipio mantiene una vigilancia permanente para evitar el retiro indebido de árboles, ya que tanto la Ley de Ingresos como la Ley de Protección al Árbol establecen que cualquier poda o tala debe contar previamente con un estudio técnico y un permiso emitido por la Dirección de Ecología; en caso de no cumplir con este procedimiento, se aplican sanciones económicas que pueden ir de una a 50 Unidades de Medida y Actualización (UMA), dependiendo del tipo de árbol, priorizando la protección de especies como el pirul y el mezquite por el tiempo que requieren para su crecimiento.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez reafirma así su compromiso de fortalecer las acciones ambientales y fomentar una cultura de respeto y cuidado del entorno natural, impulsando la participación ciudadana y el desarrollo sustentable del municipio, con programas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las familias soledenses y a consolidar un municipio más limpio, ordenado y con mayor equilibrio ecológico.