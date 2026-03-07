27.3 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
ESTADO

RICARDO GALLARDO RESPALDA PROYECTO NACIONAL DE TREN DE PASAJEROS

By Redacción
93
spot_img
sábado, marzo 7, 2026

* El Gobernador de San Luis Potosí confirmó que ya contempla al menos seis estaciones dentro de la entidad potosina para detonar el turismo.

Ricardo Gallardo Cardona, Gobernador del Estado, compartió que está todo listo para que en San Luis Potosí se construyan los tramos y las estaciones del tren de pasajeros, proyecto ferroviario de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, que busca recuperar el transporte de pasajeros a través de dicho medio y fortalecer el desarrollo social de los municipios por donde pasará.
El Gobernador de San Luis Potosí compartió que ya se contemplan seis estaciones, las cuales estarán en Villa de Reyes, San Luis capital, Moctezuma, Venado, Charcas y Real de Catorce, considerándose la posibilidad de una séptima en Santa María del Río, municipios que serán beneficiados con infraestructura para que detonen su turismo y economía, reduciendo el rezago social de muchas de sus comunidades.
De igual forma, Ricardo Gallardo comentó que el magno proyecto de la Mandataria Nacional podrá complementarse con la red carretera que estará lista a finales de este año; las nuevas autopistas San Luis Potosí-Matehuala-Dr. Arroyo y San Luis Potosí-Querétaro, impulsarán el desarrollo económico y turístico del centro del país, extendiéndose hasta el norte y sur con vialidades modernas y seguras.

Artículo anterior
CONTINÚA PROGRAMA DE REFORESTACIÓN EN SOLEDAD CON AMPLIA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Artículo siguiente
ESTADO FORTALECE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LAS CUATRO REGIONES
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.