RICARDO GALLARDO RESPALDA PROYECTO NACIONAL DE TREN DE PASAJEROS

* El Gobernador de San Luis Potosí confirmó que ya contempla al menos seis estaciones dentro de la entidad potosina para detonar el turismo.

Ricardo Gallardo Cardona, Gobernador del Estado, compartió que está todo listo para que en San Luis Potosí se construyan los tramos y las estaciones del tren de pasajeros, proyecto ferroviario de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, que busca recuperar el transporte de pasajeros a través de dicho medio y fortalecer el desarrollo social de los municipios por donde pasará.

El Gobernador de San Luis Potosí compartió que ya se contemplan seis estaciones, las cuales estarán en Villa de Reyes, San Luis capital, Moctezuma, Venado, Charcas y Real de Catorce, considerándose la posibilidad de una séptima en Santa María del Río, municipios que serán beneficiados con infraestructura para que detonen su turismo y economía, reduciendo el rezago social de muchas de sus comunidades.

De igual forma, Ricardo Gallardo comentó que el magno proyecto de la Mandataria Nacional podrá complementarse con la red carretera que estará lista a finales de este año; las nuevas autopistas San Luis Potosí-Matehuala-Dr. Arroyo y San Luis Potosí-Querétaro, impulsarán el desarrollo económico y turístico del centro del país, extendiéndose hasta el norte y sur con vialidades modernas y seguras.